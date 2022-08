Kus Emmaste pool ujutakse?

Kadri Taperson

Emmaste kandi tuntumad ujumiskohad on Liivalauka supluskoht ja Prähnu rand. Muu kandi inimesed ei pruugi teada, kus need asuvadki, aga Prähnust vast on kuulnud ikka. Igal kohalikul on oma eelistus, kumb rand neile rohkem meeldib, isegi kui nad ise seal väga ei käi, sest kellel siis suvel aega rannas käia on. Liivalauka on “lähemal” ehkki pole aru saada, millele just, aga eks Emmaste keskuses elab rohkem inimesi kui näiteks Leisus ja Nurstes. Prähnu jälle on kuulsam – seal on liivapõhi ja ruumi rohkem.

LIIVALAUKA

Kus täpselt? Sõru sadamast umbes kaks kilomeetrit mööda rannaäärset teed.

Milline? Metsa ääres, liivane, looduslik, mitte väga lai.

Loomasõbralik? Jah, aga palju ruumi nende jaoks ei ole, loomadega on kombeks hoida nö äärealale.

Kas autoga saab ligi? Saab küll, liivapõhjane parkimiskoht on ka.

Lained? Jääb suurte lainete jaoks poolsaarte vahele.

SUP? Saab laenutada Sõru SUPist.

Lapsed? Lastele sobib, läheb aeglaselt sügavaks.

Lühiiseloomustus: Liivalaukale sõitmine on omaette elamus, mereäärsed joogiveekaevud ja majad ja majakad teevad selle teekonna päris ainulaadseks. Mõnes kohas on natuke kivine ka, aga ujuda saab hästi ja sügavaks läheb pikkamööda ja piisavalt.

PRÄHNU

Kus täpselt? Emmastest umbes 15 km Kõpu poole. Enne Nurste poodi tuleks vasakule külavaheteele keerata.

Milline? Väga ilus. Looduslik, üsna pikk liivarand.

Loomasõbralik? On ikka. Ja leidub ka ruumi neist kaugemale minna, kes koeraga oma rannalina eriti jagada ei taha.

Kas autoga saab ligi? Saab. Parkimisruumi on kiige kõrval rohuplatsil.

Lained? Mardihansu laht väga suuri laineid tekkida ei luba, aga sobiva ilmaga saab surfata ka. Ujumiseks sobivad sealsed lained väga hästi.

SUP? Saab laenutada Sõru SUPist, toovad Prähnu kohale.

Lapsed? Lastele sobib väga hästi. Vesi läheb aeglaselt sügavaks ja märjal liiva­ribal on ruumi lossi ehitada.

Lühiiseloomustus: Võileiva või lausa piknikukorvi võiks kaasa võtta, sest pood on umbes kahe kilomeetri kaugusel ja autoga edasi-tagasi sõitmine pole eriti keskkonnasõbralik. Vesi läheb aeglaselt ja ühtlaselt sügavaks. Prähnut on nimetatud Hiiumaa kõige ilusamaks rannaks ehkki selle üle võib ju vaielda. Imeilus on seal küll, ruumi on piisavalt, päike loojub merre ja merepõhi on puhtast liivast. Kriiksuv kiik on ka.