Kuidas Ain meid õlleusku pööras

Piret Eesmaa

Kaks õlleskeptikut ja üks pigem õllesõber, kes juua ei tohi, sest on auto­roolis, ei ole just palju­lubav õlle­mekkimise seltskond. Aga just sellist selts­konda tervitas Hiiu Õlle Koja õlle­meister Ain Koor möödunud nädala palaval laupäevasel päeval. Vähemalt oli üks meist kuivatatud lestakala fänn. Aga kõik olime väga entusiastlikud.Hiiu Õlle Koda asub Kassari puhke­keskuse parklapoolsel küljel, suure valge telgi taga. Autoga minnes tasubki puhkekeskusest justkui mööda sõitma hakata ja siis paremale alla keerata. Suur ilus silt on ka tee ääres, mis näitab, kuhu minna. Ukse ees on varjualune pinkidega ja sees samuti laialt ruumi, et tulla ja olla ja maitsta õlut ja süüa kuivatatud või suitsutatud kala. Tulla kohe suure seltskonnaga.Rahvast käis selle kahe tunni jooksul, mis me seal mõnusasti veetsime, uksest ikka parasjagu sisse ja välja. Nii suitsukala kui õlle jahil. Enamasti siiski kaasa.

Kes olid meie maitsjad?

Tiina – lapsepõlves Orjakus vanaonu juures kuivatatud lesta fänniks kasvanud üldse-mitte õllesõber, ent avatud meelega inimene, kes oli nõus Kassari õllele võimaluse andma.

Hector – veinide maal sündinud võin-õlut-ka-juua-aga-tegelikult-üldse-

ei-armasta-eriti-alkoholi suhtumisega inimene, kes oli põhimõtteliselt sunnitud kogu ettevõtmises osalema, sest siinkirjutaja on tema elukaaslane.

Piret – Suvelehe toimetaja, kes küll õlle sisse ei sülita ja pigem peab seda mõnusaks joogiks, ent jääb sõna õige käänamisega sellegipoolest üsna tihti hätta.

Mida me maitsesime?

Seitset erinevat Hiiu Õlle Koja jooki: Hele Taher, Tume Taher, Kassari Hele Õlu, Kassari Tume Õlu, Kassari Eripruul, Kassari IPA, Kassari Õunasiider.

Maitsmise alla, kõrvale ja peale jagus kuivatatud lesta, värsket vett ja törts hiiumaist tögamist ka.