Kooliaasta algab aktusega

TÕDEMUS

Kivi-Jüri tähendusest

Peale kolmekordset “ei” ütlemist lasti mind oma lihase isa juurde Kanadasse. Oli aasta 1988 ja see vabaks laskmine toimus tänu USA kongressi otsusele, kes pani vaakuva NSVLi probleemi ette – laenu nisu ostmiseks saate siis, kui lasete piirid vabaks. Sõitsin Kanadasse, sain kokku isaga ja paljude isa tuttavatega. Ühed isa tuttavad olid Noarootsist pärit Evald Engman ja tema abi­kaasa Silvi, kes oli pärit Hiiumaalt, Kurisu külast. Rääkisime pikalt juttu ja seletasime põhjusi, miks keegi 1944. aasta sügisel Hiiumaalt põgenes. Silvi Engman seletas asja nii: “Ma ei oleks mingil juhul oma kodust lahkunud, kuid nägin, kuidas venelased 1941. aastal sakslaste eest põgenedes naabritüdruku vägistasid ja siis täägiga surnuks torkasid.”

Asi oli siis nn kaitselahingutes, sest 1944. aastal, kui venelased uuesti tulid, mingeid kaitselahinguid

olla ei saanud.

Jüri Pärn oma 26. augusti Hiiu Lehe loos toetub Kivi-Jüri postamendi kirjale, kus “selge sõnaga kirjas “Hiiumaa kaitselahingute kangelastele” (mitte kurjategijatele).” Kas Pärn peab silmas, et vägistajad ja süütute tsiviilelanike tapjad on kangelased? Mänspäe surnuaias on terve rida neid vene “kangelaste” ohvreid – süütuid inimesi, kes taganevate vene sõdurite poolt tapeti. Neid haudu on ka mujal Hiiumaal.

On üsna lapselikult naiivne targutada Kivi-Jüri kiivri kuju ja selle tähenduse üle või filosofeerida sõna “kangelaste” üle. Esmalt tuleks ikka ajaloo kõige ilmsemad momendid endale selgeks teha, et mitte tapjaid kangelasteks pidada.

AIN EINBERG