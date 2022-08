Koduõlled ja kala­ampsud ja nali ja tants!

Hiiumaa Puhkekeskus

Piret Eesmaa

Kala on Hiiumaal püütud ilmselt seni­kaua, kui inimene siin elab. Kohalikku õlut mainitakse ajaloo­ürikutes esimest korda juba.

1284. aastal, mil Saare-Lääne piiskop Hermann I ütles õlle kohta, mis talle kümnisena toodi: “Otradest pruulitud vein!” Muistsed legendid räägivad hiidlaste õlle­armastusest juba Leigri ja Tõllu aegadest, kui Suur Tõll oma pulmasupi jaoks Hiiumaalt saadud kapsaste eest sugulasele vastutasuks pool toopi õlut tõi. Eks õllekultuuri

päris algus ole teadmata, ent üks on kindel – 1660. aastal valmistati õlut Hiiumaal vähemalt kahes mõisas: Kõrgessaares ja Putkastes. Praegu tehakse seda Kassari puhkekeskuses, kus toimub sel nädalavahetusel Hiiu Kala ja Õlle festival.

See pole aga sugugi ainult Kassari õlle festival. Veel sadakond aastat tagasi oskas pea iga Hiiumaa ning Kassari mees kodus õlut teha ja koduseid pruulijaid leidub ka tänapäeval mitmeid – katsu sa nad vaid üles leida. Festivalile tulevad nad kõik kokku ja nende seast valitakse parim Hiiu õlu. Suveleht käis möödunud nädala laupäeval festivali soojenduseks mekkimas Kassari õllesid ning sellest kirjutame pikemalt lehekülgedel 4–5.

Õlle parim sõber on kala. Ja parima õlle valimise kõrvale saab festivalil valida ka parimat kalaampsu. Kalavalik sisaldab ohtralt erinevaid maitseid angerjast räimeni.

Sama oluline osa Hiiumaa elust, kui on kala ja õlu, on ka huumor. Indrek Taalma

esitab parimaid sketše ja kell kolm saab osaleda viiendal augukaevamise maailmameistrivõistlusel. “Suur sport on Hiiumaal tagasi!” ütleb selle kohta võistluse peakorraldaja Andres Raudsepp.

Viis aastat tagasi oli tegemist täiesti uue formaadi ja alaga, ent nüüdseks on see kõvasti populaarsust kogunud. Käina Coopi ette on rajatud ka treenimisvõimalused. Näha on, et ala läheb rahvale korda. Ala sündimise loost, reeglitest ja treeningrõivastest saab täpsemalt lugeda tänase Suvelehe 14. leheküljelt eksklusiiv­intervjuust võistluse peakorraldajaga.

Kala-, õlle-, spordi- ja huumoripidu algab kell 12 ning päeva jooksul saab võistelda veel ka spinningu heitmises ja õllekasti hoidmises. Muusikaliseks meelelahutuseks ja tantsukihu rahuldamiseks mängivad Elmipoisid, Väliharf ja Supernova. Lastele on batuudid, näo­maalingud ja joonistusala.

Kõik on oodatud – tere tulemast Kassarisse!