Kirjandusaasta lugemissoovitused

Kadri Taperson

Vihmase päeva raamat

Paradiisisaarel pole alati nii rahulik olnud kui praegu, mil vaikset elu segavad ainult lennukid ja vahel turistide hordid ka, kui autosid maanteele liiga palju saab. Meil on selle meeldetuletuseks ju lausa Militaarmuuseum ja eks militaarobjekte leiab Hiiumaa merest ja metsadest siiani. Minugi maja kõrval võsas olev tiik on tegelikult lõhkenud lennukipommi jälg. Hanno Ojalo raamat teisest maailmasõjast jutustab ja näitab pilte hiidlastest erinevate riikide sõjavägedes, metsavendadest, põgenemistest läände ja okupantide sõjaväe­baaside tulekust meie saarele. Loodame, et selliseid aegu ei tule enam kunagi ja selle­pärast mäletamegi. Kasvõi lugedes.

Seda raamatut saab laenutada Hiiumaa raamatu­kogudest.

“Hiiumaa teises maailmasõjas”, Ojalo, Hanno, Ammukaar, 2019

Lasteraamat

See raamat on hiiu keeles, täpsemalt Emmaste Sõruotsa murdes kirjutatud ja samas ka eesti keelde tõlgitud. Selles on toredad lood ja värvimispildid vägimehe Leigri elust ja isegi lauamäng. Lisaks veel murdekeelne piltsõnastik ja seelikutriipude seletused. Raamatusoovitajast on Hiiumaa kirjaniku Jegard Kõmmuse raamatud täis­kasvanutele kuidagi mööda läinud ja see­pärast läheb “Iiu Leiger” lugemisnimekirja. Need vägimehe seiklused on nimelt selle jätkuks, et lapsed ikka ka Leigrist ja Emmaste murrakust midagi teaksid.

Seda raamatut saab osta Hiiumaa muuseumi poest ja laenutada Hiiumaa raamatukogudest.

“Iiumaa vägimihe Leigri seiklused”, Kõmmus, Jegard. Eesti Kirjandusmuuseum, 2015

Rannaraamat

Sellest raamatust saab natuke aimu, kuidas Fred Jüssist sai Fred Jüssi. Inimene, kes on palju teisi mõjutanud, räägib sellest, mis teda on mõjutanud ja kuidas asjad olid ja on või ei ole. Raamatu formaat on niisugune, et teda on hea metsa või randa kaasa võtta, aga vihmase ilma puhul sobib toas lugeda ka. Sellises vaikses toas. See on teine raamat Ööülikooli raamatute sarjas. Esimene raamat tehti Jaan Kaplinskiga.

Raamatus on kirjas Ööülikooli saateks salvestatud loengud, aga kolmandik on päris uus – Fredi ja Jaan Tootseni jutuajamised kujunemisest ja mõtte­maastikest, Hiiumaast muidugi ka. Müügitabelite tipus oleva raamatu koostaja, Jaan Tootseniga ilmus intervjuu 1. juuli Suvelehes. Seda raamatut saab poest osta ja laenutada Hiiumaa raamatukogudest (aga peab järjekorda võtma!).

“Olemise mõnu”, Jüssi, Fred, Aadam ja pojad, 2022