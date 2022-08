Kenad tervitused, naabersaarelt



Maria Ruubas

Erakogu

Ega ma ei teagi päris täpselt, miks tahaksin ise koduõlut teha osata. Mitte, et ma tingimata nii suur õllesõber oleksin. Ent protsess tundub huvitav ning koduõlu ise väega jook. Nii, et kui seda juba teha oskad, siis oleks justkui võluvõimed omandanud. Võib-olla peitub võlu asjaolus, et seda oskust antakse edasi põlvest-põlve ning sellega käivad kaasas lood, traditsioonid ja sellistes protsessides on alati mingi – päris elu sees. Kokku saavad minevik, paneme midagi kaasajale omast kaasa ja siis kanname seda edasi tulevikku. Nii luuaksegi oma lugu, mo meelest. Igatahes, jah, sellistes oskustes on mingi vägi ja võlu. Ja kas seda üldse oskab või saabki tingimata kohe sõnadesse panna.Aga igatahes teatakse rääkida, et Saaremaa koduõlu on üks õite eriline jook. Kohe nii imelise väega, et nõrgemad mandrimehed selle peale teinekord kõne- ja kõndimisoskuse kaotavad. On’s nüüd see tõsi või mitte. Kes seda teab. Ja siia otsa teinegi lugu, mis võib olla tõsi, aga ei pruugi mitte. Väidetavalt tahetud mingi hetk mulle nimeks panna Õlle. Mine võtta kinni. Legendiks sobivad mõlemad aga kenasti. Kindel on see, et tingimata on igas kodus just õige viis selle joogi tegemiseks. Mul ei ole tingimata ka inimesi, kelle kintsu saaks kohe ja nüüd kraapima minna, et kas õpetaksid mind või kellel leiduks vaadist vahutavat kappa valatud koduõlut. Seni aga, kui ma selle oskuse endale selgeks teen, siis teel Kures­saarest meie pessa, no kui tulla pisukese ringiga, siis Pihtlas on lausa kaks kohta, kus Saaremaa koduõlut nõutada – Pihtla pruulikoda ja Pihtla Õlleköök.Pihtla pruulikoja pruulmeister jutustab külalistele hea meelega lugusid õlletegemise ajaloost ning sellest, mis on Saaremaa koduõlles erilist ja ainulaadset ning millist rolli see saarlaste toidusedelis läbi aja on mänginud. Pruulikojas tehakse traditsioonilist Saare­maa koduõlut samaviisi nagu seda on teinud praeguse õllemeistri vanavanaisa. Õlu on pehme ja mahe juua. Et seda märjukest ise proovida, sea sammud pruulikoja poole.Pihtla õlleköök on Eesti vanim pruulikoda. Pihtla õlu on õlleköögi originaal – hele Saaremaa koduõlu, mida on pruulitud alates 1990. aastast esiisade aastasadade vanuse retsepti järgi. Pihtla õlu ongi see kuulus Saaremaa koduõlu, mida ennevanasti tavatseti pruulida igas talus isemoodi. Iseloomult salakaval – maheda­maitseline, kuid 7,6% kange. Parim võimalus tutvuda Pihtla õlleköögiga on külastada Mekituba.Aga miks ei peaks ma kord tegudeni jõudma. No siis, kui on natuke jahedam. Ja kui lisaks mõtete mõtlemisele jaksab ka miskit tegusid teha. Pealegi reeglina pannakse õllekeha nurka mulisema mõne tähtpäeva lähenedes. Olgu selleks siis pulmad, jõulud või mõni muu suurem pidustus. Ja need olid just ära. Seega ootame mõnd teist ja suurt sündmust, mida tähistada ning pidama hakata. Seniks istume varjus ja joome külmasid jooke!

Musutan ja kallistan

Maru