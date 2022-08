Kassari talu osaleb parima talu konkursil

Gerlis Pihelgas

Kassaris asuv Uus-Hansu talu jäi Eesti­maa talupidajate keskliidu hindamiskomisjonile erilisena silma sellega, et kohalikud elanikud käivad toidukraami hankimas otse talust.Juba mitu aastat on kohalikel ja suvitajatel Kassaris Uus-Hansu tallu asja olnud. Küll on seal müüa Tiia ja Enn Uusoja maasikaid, küll aiasaadusi, marju, leiba ja mune. Nüüd on talutöö põhiraskus peretütre Elise õlul, kes koos elukaaslase Mart Vahtraga vanemaid abistavad ja uusi asju ellu viivad.Tänavu tegutsevad nad ka Kassari rahvamajas, kus on avatud nende talu kohvik Magus Mari. Kohvikus saab keha kinnitada, aga ka talukraami kaasa osta. Seda siiski vaid neljapäevast pühapäevani.Juba kuus aastat on nende talu õu kohvikutepäeval avatud olnud: saab koos lastega lustida, mekkida koduseid küpsetisi ja rüübata head kesvamärjukest. Muhedalt ehthiidlaslik jutujupp pere­rahva poolt suupärastele paladele lisaks.Ka tänavusel avatud talude päeval oli nende õu külaliste vastuvõtuks valmis ja külalisi aina vooris. Ligi pool tuhat jalapaari kõndis õuemurul ja uudistas pakutavat.Augusti teisel nädalal külastas Uus-Hansu talu kaheksa­liikmeline komisjon, kes hindas konkursile Parim Talu 2022 esitatud majapidamisi. Eestimaa talupidajate keskliidu juhatuse liige Kerli Ats rääkis, et selles talus jäi kohe silma korras taluhoov ja lahke naeratusega pererahvas.“Väike pereettevõte, kes on mitmekesistanud oma tegevust väga erinevate saaduste tootmisega,” pani ta Uus-­Hansu talu kohe paika.Ats selgitas, et parima talu valimise konkurss on eriline just selle poolest, et konkursile esitatakse väga erinevaid talusid. Osalevad nii tootmistalud, mis tegelevad traditsioonilise tootmisega nagu piim, teravili, aiandussaadused, liha kui ka sellised nii-öelda alternatiivtalud.“Alternatiivtalu kategoorias on alati väga erilised ja eriilmelised talud – sel aastal nii mahlatootja, viinamarjakasvataja ja veinitootja kui ka erinevate kanepitoodete valmistaja,” loetles Kerli Ats.Kuna konkursil on niivõrd erinäolisi talusid, jäi ta vastamisega kimpu, toomaks välja, mille poolest erinevad mandri ja Hiiumaa talud üldisemalt.“Uus-Hansu talu kindlasti jäi silma kogukonnale toidu tootmisega, kuna nende kliendid käivad ise talust toidu­kraami hankimas,” nimetas ta see-eest kohe nende talu eripära. “Selline lokaalne tootmine ja tarbimine on see, mille poole meie kestlikud toidusüsteemid peaksid üha rohkem liikuma – Uus-Hansu talu on hea näide.”Tema sõnul sai hindamiskomisjon kinnitust, et Eesti väikestes peretaludes on väga suur töötahe ja soov just põllumajandusega leib oma toidulauale tuua.Uus-Hansu talu käisid 11. augustil Kassaris kaemas Kerli Ats ja Gelis Pihelgas Eestimaa talupidajate keskliidust, Marika Parv Võrumaa talupidajate liidust, Meelis Annus Maaelu edendamise sihtasutusest, Teele Üprus-Bobrovski Postimehe Maa Elu toimetusest ning Karolin Lillemäe ja Alex-Sander Puhm maaeluministeeriumist.Hindamiskomisjoni kuulub ka maaeluminister Urmas Kruuse, kahjuks oli minister viimasel hindamispäeval hõivatud Tallinnas muude oluliste tööülesannete täitmisega ning Hiiumaa talu vaatama ei saanud tulla.Parimat talu valitakse Eestis juba 29 aastat. Parimad selgitatakse välja kolmes kate­goorias: parim alternatiivtalu, noortalunik ja tootmistalu, lisaks kuulutatakse välja üldvõitja.Parimad talud kuulutatakse välja 3. septembril Põhjala tehases toimuval suurel talutoidu laadal “Maa tuleb linna”.

HELJA KAPTEIN