Kärdlasse tuleb ohusireen hiljem

Eelmises lehes kirjutasime, et 16 linna seas, kuhu ohu­sireenid paigaldatakse, Kärdlat ei ole.

Päästeameti nõunik Berit-Helena Lamp täpsustas, et tegu on esimese etapi valikuga. “Need linnad, mis praegu on välja valitud, on projekti esimene etapp, kui need tehtud, siis liigume edasi ja järgmises etapis on ootel ka Kärdla. Ehk siis ohusireen tuleb ka Kärdlasse.”

HARDA ROOSNA