Kärdla uue koolimaja ehitushind paisub mühinal

Tänavuse aasta eel­arves oli juba ette nähtud 100 000 eurot Kärdla kooli­maja algselt 6,4 miljonit eurot maksva ehituse kallinemise katteks, vallavalitsus küsib nüüd veel 900 000 eurot lisaks.“Me tol hetkel juba aimasime, et tekkib lisaraha vajadus, nii et kinnitatud eelarves on tolleaegsele teadaolevale maksumusele juba sada tuhat eurot lisatud,” ütles Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja.49 000 euro eest oli juunikuu vallavolikogu istungiks ehituse kallinemisi vastavalt ehitaja taotlustele vallavalitsuse poolt aktsepteeritud.Vallavanem ütles, et osa on muudatused, mis tehakse kas tellija või ehitaja taotlusel, aga suurem osa hinnamuutusest tuleb sellest, et ehitushinnad on üles läinud, pluss on veel olnud tarneraskused.“Kõik taotlused, mis ehitaja teeb, peab ta meile ära põhjendama ja oleme ka tagasi lükanud päris mitmed taotlused, mis meie hinnangul ei ole olnud põhjendatud,” ütles Tasuja.Juunikuus koostas ehitaja Ehitus 5ECO vallale analüüsi, mis ja kui palju ehitusel veel kallineda võib.“Selle suurusjärk jäi alla poole miljoni koos käibe­maksuga, samas lõppes juuni­kuus sisustushange, mis samuti kallinemisega ebameeldivalt üllatas,” selgitas Tasuja.2022. aasta lisaeelarve esimene lugemine on volikogu töölaual juba järgmisel nädalal, kui peale puhkust toimub sügisene avaistung.Lisaeelarvega soovib vallavalitsus Kärdla uue kooli­maja ehitusele lisada eelarve­vahendeid üle 900 000 euro. “See summa on võetud varuga ja ilmselt kõik ära ei kulu,” ütles vallavanem.Kallinemise katteks tuleb 300 000 eurot olemasoleva eelarve sees vahendeid ümber tõstes ja tulumaksu kasvust. Volikogult küsib vallavalitsus luba, võtta kuni 600 000 eurot täiendavat laenu. Tasuja oletas, et ka see summa ei lähe lõpuni kasutusse ja kulud saavad olema väiksemad.

Sisustus poole võrra kallim

Kogu lisaraha ei lähe ehitusele, ka kooli sisustuse soe­tuseks kulub algselt planeeritust märksa enam. Ka osade kaupa – köök, sisseehitatud mööbel, tehnika jms – tehtud sisustushange läks oluliselt kallimaks. Kahe aasta peale oli vallal koolimaja sisustusele kavas kulutada 500 000 eurot. Maikuus välja kuulutatud Kärdla põhikooli sisustuse ostmise hanke eri osadele laekus pakkumisi kokku 21 ettevõttelt. Hanke tulemus tuli rohkem kui poole võrra planeeritust kallim ehk üle 750 000 euro.

Hanke viiest osast kolm kiitis vallavalitsus heaks ja 8. augustil kuulutas välja uue hanke, mille tähtaeg on 15. september. “Kuna hange läks tervikuna kallimaks, kiitsime heaks need osad, kus kallinemine oli väiksem või kus uue hankega hinnavõitu ei ole võimalik saavutada, sest me ei saa seal ka mingeid muudatusi teha. Heaks kiitsime näiteks sisseehitatud mööbli hanke ja köögiosa, uuesti läksid välja tehnika ja sisustusmööbli hanked. Seal on vahepeal natuke täpsustusi tehtud, pluss seal on meil usku, et teise hankega saame ehk odavamalt,” rääkis vallavanem.

6,4 miljonit eurot +?

Kui ehitustööd tänavu märtsis algasid, hinnati Kärdla põhikooli ehitustööde maksumuseks koos käibemaksuga 6,4 miljonit eurot, millest 3,4 miljonit eurot on riigi kaasfinantseering ELi regionaalarengu fondist.

Seda, milliseks kujuneb Kärdla uue koolimaja lõplik maksumus, on võimalik öelda ilmselt alles oktoobris, kuna 15. november on ehituse lõpptähtaeg. “Peale seda vast ei tule enam muudatustaotlusi,” avaldas vallavanem lootust.