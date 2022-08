Kärdla linnapargis sodisid alaealised

tuleb kergendada lapsevanematel. Ka lärmakate rolleritega sõitjad peaks korrale kutsuma emad-isad.

Juuni eelviimasel nädala­vahetusel soditi Kärdla linna­pargis pinke, infotahvleid ja laululava ning rikuti liiklus­märke. Hiiu Lehele ütles tollal veel Kärdla osavalla vanema ametis Liisa Randmaa, et koos materjali- ja tööjõu­kuludega oli maksumaksjale tekitatud kahjusumma 335 eurot.

Kärdla politseijaoskonna töötaja politseikapten Gea Salumaa ütles, et politsei on välja selgitanud need, kes Kärdla laululava ja Kärdla pargis oleva mänguväljaku ning inventari värvidega rikkusid.

“Tegemist oli alaealiste noortega, kellega politsei on vestelnud ja võtnud ühendust ka nende vanematega, et leppida kokku, mil viisil kahju hüvitatakse,” ütles Salumaa. “Usume, et noored on saanud aru sellest, et nende teguviis ei olnud õige.”

Rollerite mürareostus

Veel tuli toimetusele kaebus, et Kärdlas sõidavad ringi lärmakad, modifitseeritud summutiga mootorsõidukid, mis häirivad linnaelanike (öö)rahu. Mürareostusest häiritud linnakodanikud on pöördunud abisaamiseks ka politsei poole.

Politseikapten Gea Salumaa kinnitas, et Kärdla politseijaoskond on korduvalt saanud väljakutseid ja samuti on lärmakate rollerite teemal pöördutud jaoskonda. “Seega oleme selle murega kursis ja tegeleme sellele lahenduse otsimisega,” ütles Salumaa. “Tegemist on politseile teada 14- kuni 17aastaste noortega, kellega on korduvalt vesteldud, samuti on vesteldud ka lastevanematega.”

Politsei suunas need sõidukid täiendavasse kontrolli tehnoülevaatuspunkti, kus mõõtetulemuste kohta vormistati müra mõõteproto­kollid, mis edastati transpordi­ametile.

“Samas tuleb märkida, et kuna L1e-kategooria sõidukitel puudub tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimise kohustus, siis sellega seoses lasub sõiduki nõuetekohase tehnilise seisukorra tagamise vastutus sõiduki omanikul ja juhil,” selgitas Salumaa. “Siit ka kindlasti sõnum laste­vanematele, et nad sel teemal oma lastele selgitustööd teeksid ning selgitaksid, et sellisel viisil sõitmine häirib teisi inimesi.”