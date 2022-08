Kampaaniavõitja sai üllatuse osaliseks

Hiiu Lehe aastatellijatele OÜ HMPK poolt välja pandud auhinna, 1,8 kuupmeetrit küttepuid, võitis Indrek Sammal, kelle jaoks oli see suur üllatus. Hiiu Lehte välja andva OÜ Hiiu Meedia tegevjuht Marju Reisberg ütles, et kui ta kampaania­võidust võitjale teatas, sai too algul aru, et tegu on küttepuude müügi­pakkumisega.

Tellimuse vastu võtnud toimetuse töötaja selgitas, et toimetuses käis väimehele kingituseks lehte tellimas äi Lembit ja tellimus läks Sammali äsjavalminud Kärdla kodu aadressile.

Eile ütles auhinnavõitja, et Hiiu Leht on tal käinud kogu aeg ja käib edaspidi ka. “Tegelikult ka see küttekoorem läks kuskile mujale, kus seda rohkem vajatakse,” selgitas kampaania võitja, kes on edukas ettevõtja.

Marju Reisberg lisas, et soodushinnaga lehetellimis­kampaaniaid on kavas veelgi. Näiteks praegu saab Hiiu Lehe soodushinnaga tellida saarelt mandrile õppima minevale lapsele, et ta sidet kodusaarega ei kaotaks.

HIIU LEHT