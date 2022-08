Kalatehase vastu tundis huvi neli ostjat

Vald kunagise Kõrges­saare kalatehase kinnistuid osta ei soovinud, väidetavalt on hoone praegused omanikud nüüd saanud neli ostu­pakkumist. Kellega sõlmitakse ostu-­müügi tehing, selgub lähiajal, kohe-kohe kõlab kunagise kalatehase müüride vahel muusika.Kõrgessaare kalatehase kinnistud kuuluvad OÜ-le Zintost, mille omanik on Venemaa kodanik Kirill Silkin. Maikuus pakkus omanik vallale kahte kinnistut. 4 ha suuruse Kalatehase ja ligi hektari suuruse Tööstuse tee 19 kinnistu eest küsis omanik vandeadvokaadi vahendusel 195 000 eurot.Vallavalitsus kinnistut osta ei soovinud ja tegi omanikele ettepaneku teha ostupakkumine MTÜle Viscosa Kultuuri­tehas, millel on sõlmitud leping kinnistul asuvate kala­tehase hoonete kasutamiseks.“Sellelt pinnalt liikus asi edasi,” ütles Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste.Hiiumaa vallavanema Hergo Tasuja sõnul on mitu põhjust, miks vald neid kinnistuid osta ei soovinud. “Alates sellest, et meil ei ole head plaani, mida seal teha. Olulisem on see, et meil ei ole üleliigset vaba raha ja sellest tulenevalt peame ka rahakoti sees hoolsaid valikuid tegema,” selgitas vallavanem. “Meil on järjekorras mitmed valla enda objektid, mis vajavad investeeringuid, kas uue hoone ehitamise või korda tegemise näol. On see siis Palade spordihalli rekonstrueerimine, Kärdla lasteaia uue hoone ehitamine või Käina ja Kärdla kultuurikeskus.”Vallavanema sõnul ei tähenda kalatehase kinnistute ost ainuüksi seda, et vald kulutab paarsada tuhat eurot. “Tegelikkuses tähendab see, et peame hakkama heakorda panustama ja lõpuks peaks tekkima mingi plaan, mida sellega edasi teha ehk vaja on investeerida. Kõik see nõuab väga palju vahendeid ja lähiaastatel on prioriteetsemad objektid ootel.”Tasuja ütles, et vallavalitsus soovitas omanikul oksjonist loobuda ja müüa need kinnistud otsepakkumisena MTÜ-le Viscosa Kultuuritehas.“Sotsiaalmeediast olen näinud, et MTÜ juba aktiivselt toimetab seal, mis on väga positiivne – soovin neile ainult jõudu, et nad suudaks seal arengutega edasi minna,” ütles ta. Ja lubas, et vald on valmis kaasa mõtlema, nõu ja jõuga kodanikuühendusele toeks olema.MTÜ Viscosa kultuuritehas juhatuse liige Marco Pärtel ütles, et avalikult väljas olnud kuulutusele laekus neli ostupakkumist. “Üks Tartu ette­võte, kes tegeleb elektrooniliste mängudega, on teinud pakkumise, üks pakkumine on meie sihtasutuselt ja üks pakkuja on sisenenud protsessi viimase kahe nädala jooksul. Temast ei tea praegu midagi ning üks on veel – kõik on riigisisesed pakkujad,” loetles Pärtel. “Lõpliku otsuse teeb omanik loodetavalt lähiajal.”Puhkusel viibimise tõttu omaniku esindajalt kommentaari lehe ilmumise ajaks ei saanud, küll ütles Pärtel eile, et müügiotsust veel tehtud pole, aga see peaks tulema homme või ülehomme.Veel lisas Pärtel, et ka omanike­vahetusega jääb kehtima ühinguga sõlmitud leping. Viscosa Kultuuritehas tegutseb praegu kompleksis kaheksa aastat kehtiva rendi­lepingu alusel, rendiga üks euro aastas. “Loodame, et suudame selle suuna anda nii, et kes iganes siin tulevikus toimetab, see läheb edasi.”Idee said nad Saksamaalt ja nimetavad seda Sylti saare ideeks. “Sylti saar asub Põhja­meres ja on üks Põhja-Friisi saartest, mille pindala on 99 ruutkilomeetrit ehk kümme korda väiksem kui Hiiumaa ja maadles samade probleemidega turismis kui Hiiumaagi. See oli lühiajaline ja ei olnud saare inimese rõõmuks,” rääkis Pärtel. “Nemad seal otsustasid ühel hetkel, et annavad saare tasuta kultuurile kasutamiseks. Et loovad infrastruktuuri ja kõik kes tahavad seal kultuuriüritusi korraldada, saavad seda teha. Nüüdseks on juhtunud see, et Saksamaa üks suurim teater paneb kolmeks kuuks aja sinna kinni ja toimetab seal terve suve. Kohalikud elanikud aga saavad teenida raha teenuseid osutades,” jagas ta sakslaste kogemust. “Sama­laadse ideega soovime ka meie minna – pakume kultuuri jaoks tasuta pinna ja loodame, et meie ettevõtlikud inimesed saavad tulevikus sellest tulu.”Ühing ja selle abilised on teinud suurt tööd, et kalatehase sulgemise järel rüüstatud ruumid puhastada. Välja on veetud 4 tonni prügi ja endiste tootmisruumide põrandad on nüüd nii puhtad, et sinna sai laiali rullida mitusada ruutmeetrit kunstjalgpallimuru, mille annetas ühingule Eesti jalgpalliliit. Pärtel oli väga elevil, sest juba sel laupäeval on hoones tulemas esimene kontsert.Pühalepa Muusikafestivali korraldajad tõid ühe oma kontsertidest endise kala­tehase müüride vahele. Laupäeva, 6. augusti õhtul kell 20.30 algab seal Erki Pärnoja ja Collegium Musicale kontsert “Anima Mea”. Piletid saab ette osta, aga soetada ka enne kontserdi algust kohapeal.