Hõbemägi: Tegutseme Käinas veel hoogsamalt

Eesti autospordi liidu määratud tegevus­keelud Käina kardi­rajal toimuvat ei mõjuta, ütles raja haldaja Heikki Hõbemägi.Eesti autospordi liidu (EAL) volinike kogu keelas MTÜ Eesti Kardiliit tegevuse ning määras ühingu liikmetele Priit Karjusele, Heikki Hõbemägile ja Martin Harakule kolmeaastase tegutsemis­keelu autospordis.EALi hinnangul rikkusid asja­osalised rahvusvahelise autoliidu (FIA) spordikoodeksit.Asjaosalised on tegutsemis­keelu all aasta lõpuni, üle­jäänud karistus on määratud tingimisi.Hõbemägi, kes on Käina kardirada haldava OÜ KartDagö ainus juhatuse liige, ütles Hiiu Lehele, et karistus ei mõjuta kuidagi tegevust Käina kardirajal. “Nädala lõpus on Käinas tulemas võistlus, see toimub nii nagu planeeritud,” kinnitas Hõbemägi eelmisel nädalal, “tegutseme edasi ja ehk veelgi hoogsamalt.”Hõbemägi lisas, et Käina kardirajale on lähiajal lisandumas uus ajavõtusüsteem ning peagi peaks kohale jõudma ka uued kardid.Eesti autospordi liidu (EAL) kodulehel olevas ametlikus teates on kirjas, et ühingul Eesti Kardiliit on kolm aastat alates otsuse avaldamisest liidu kodulehel keelatud autospordis tegutseda, sh registreerija või võistluse korraldajana. Otsus avaldati 26. juulil.Samas on kirjas, et Karjus, Hõbemägi ja Harak ei tohi olla tegevad autospordis, sh sõitja, registreerija, ametniku või võistluse korraldajana, samuti kolm aastat alates otsuse avaldamisest.Juhul, kui eelnimetatud panevad alates otsuse avalikustamisest kuni 4. juulini 2025 toime mõne FIA koodeksis või EALi normdokumentides sätestatud reegli rikkumise, kehtib karistus rikkuja suhtes automaatselt kolm aastat alates rikkumise toime­panemisest.Asjaosalistele on pandud süüks, et Priit Karjus, Heikki Hõbemägi ja EKL on rikkunud spordikoodeksit vale- ja ebakohaste väidete esitamisega ning 6. ja 7. mail Raplas toimunud EMV esimese etapi boikoteerimisega, boikotile üleskutsumisega, boikotiga mitteühinevate sõitjate hoiatamise ja täiendavate boikottidega ähvardamisega. Martin Harak aga on rikkunud koodeksit vale- ja ebakohaste väidete esitamisega.Hiiu Lehele ütles Hõbemägi, et tema ainus süü on selles, et kaitses sportlaste õigusi. “Kahju, et pean selle jamaga tegelema. Ma ei ole rikkunud ühtegi FIA reeglit. Nii see asi kindlasti ei jää,” ütles ta, lisades, et hiljemalt aasta lõpuks peaks lahendus tulema.Hõbemägi on autospordikohtunikuna (I kategooria) tegev aastast 1997, olnud aastatel 1998–2003 Kardiliidu peasekretär, aastatel 2001–2003 Kardiliidu juhatuse liige ja aastast 2009 Autospordiliidu kardikomitee liige. Töötanud aastast 2008 Käina kardiraja treener-instruktorina.Tänavu märtsis kirjutas Posti­mees, et autospordiliit ja kardi­liit pöörasid lõplikult tülli. “Eesti kardispordi asju ajas ligi 30 aastat Eesti kardispordi liit. See lõppes 1. veebruaril, mil EAL juhatus – Janis Kaal ja Kuldar Sikk – moodustas eraldi kardispordi alakomitee. Kaalu sõnul oli muutus vajalik, et viia kardispordi juhtimine kooskõlla EALi põhikirja ja FIA spordikoodeksiga.Samuti ei saanud EKL Kaalu sõnul hakkama kardispordi juhtimisega, tekitas ebatervet konkurentsi kardivõistluste korraldajate seas ja väärtõlgendas spordireegleid. Ühtegi neist süüdistustest EKL omaks ei võtnud, nimetades neid lausa laimuks.Autospordiliit oli plaanist kardispordi juhtimine ümber korraldada märku andnud eelmisel aastal. Jaanuaris osalesid Janis Kaal ja Kuldar Sikk kardiliidu üldkoosolekul.Kardi­liit on väitnud, et jaanuari­kuise koosoleku järel lepiti kokku läbirääkimisi jätkata, kuid Autospordiliidu juhatuse veebruarikuine otsus, millega senist süsteemi muudeti, tehti kardikogu­konna selja taga.