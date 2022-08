Hiiumaa randades leiti sinivetikaid

Terviseamet teatas Kassari ja Liivalauka supluskohast leitud sinivetikatest ning andis soovituse ujuma minnes olla väga tähelepanelik või ujumist üldse vältida.

Reedel teatas amet, et 18. augustil Kassari supluskohast võetud veeproov sisaldas väga palju potentsiaalselt toksilisi sinivetikaid. Samuti on sinivetikate vohamist märgatud Emmaste osavalla Liivalauka ujumiskohas.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Lauri Liepkalns rääkis juulis Hiiu Lehele, et sinivetika­õitsengu prognoos sõltub veetemperatuurist, tuule suunast ja selle kestusest. Selleks, et sinivetikad hakkaksid vohama, on vaja sooja ja toitaineterikast vett ning sooje ja tuule­vaikseid ilmu.

Terviseamet tuletab meelde, et sinivetikate hooajal tuleb ohutu supluskogemuse kindlustamiseks enne vette­minekut veenduda vee puhtuses. Sinivetikate kahtluse korral soovitab amet end pärast suplust võimalusel seebi ja puhta veega pesta.

“Kui vesi on muutunud silmaga nähtavate helveste tõttu kollakas-roheliseks, kalda äär on kaetud tiheda rohelise massiga, millel on kopituse lõhn, siis võib tegu olla sini­vetikatega. Kui vee värvi muutvad helbed on nii väikesed, et vette pistetud oksal püsima ei jää, on sinivetika tõenäosus veel suurem,” selgitas Liepkalns.

Sinivetikamürgituse sümptomid võivad sarnaneda tavalise gripi omadega, esineda võib naha ja silmade punetus, halb enesetunne ja kõhulahtisus, palavik, nohu ja köha, lihase­valud, huulte kipitamine ja pragunemine ning tasakaaluhäired.

KATRIN KIVIVUORI