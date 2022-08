Head auku ei saa raisku lasta!

Just sellise pealkirjaga alustab Püha Lepa LEHT tänast eksklusiivset intervjuud. On kätte jõudmas augu­kaevamise viies aastapäev ja mõtlesime, et võtame tegevusaastad kokku. Et asi oleks lihtsam, lasin Piret Eesmaal endale küsimusi esitada. Ise küsime ja ise vastame. Mis saaks lihtsam olla?



Kuidas saabus Hiiumaale võistluslik augukaevamine? Räägi ajaloost?

Asusime võistluslikku formaati välja töötama aastal 2017 ja lõin koheselt ka HALi ehk Hiiumaa Augukaevamise Liidu. Enne seda kaevasid paljud Hiidlased omaette ja igal pool. Jõudsime sel hetkel arusaamale, et on vaja ühendust, mis liidaks sarnaste huvidega sportlasi ning populariseeriks seda karmi ja ekstreemset spordiala.

Kuidas asi edasi arenes?

Hakkasime otsima sobivat võistluskohta. Variante oli kaalukausil kolm. Konkurentsitult parimaks osutus Kassari Puhkekeskuse pakkumine, korraldada esimene augukaevamise MMvõistlus seal iga aastaselt toimuva Kala ja Õlle festivali raames. Avavõistlus toimus maagilisel kuupäeval 18. 08. 2018 ja läks väga hästi korda. Alates sellest ajast on spordielu tippsündmus toimunud seal.

Kui suur on praegune HALi liikmete arv?

Viimase sõltumatu uuringu andmetel kuulub liikmeskonda umbes kuus tuhat hiidlast ja üks saarlane. Tema nimeks on Taivo ja ta töötab Püha Lepa Lehes reporterina.

HAL on võtnud enda üheks strateegiliseks eesmärgiks laieneda jõuliselt Saaremaale. Saare­maal on väga head ja vahelduva koostisega pinnast, mis annab vajaliku koormuse treeningutel. Praegu läbirääkimised käivad ja anname teada, kui kokkulepped sõlmitud.

Millised on treeningvõimalused Hiiumaal?

Alustaks vastamist tänavuse aasta kõige tähtsamast sündmusest meie liidu jaoks. Käesoleva aasta 1. aprillil avati Käina linnas Coop kaupluse ees Hiiumaa augukaevajate treeningkeskus. Treeningkeskus rajati Coopi poolt ja oli meile väga suur kordaminek. See lahendas koheselt ka kõik probleemid, mis liikmeskonnal olid tekkinud, seoses treeninguteks sobivate kohtade leidmisega. Enne seda kaevati igal pool ja väidetavalt olid osad liidu liikmed proovinud ka asfaldisse auke uuristada. Õnneks see ei leidnud siiski faktilist kinnitust! Nüüd ei ole vaja Hiidlasel muud teha, kui liikuda Käina treening­keskusesse ja treenida seal vastavalt ette­valmistuse tasemele. Pärast seda saab külastada kauplust ja osta vajalikud toiduained, et tagada treeningujärgne taastumine. Kaevama võib tulla üksi, kaksi või miks mitte kogu perega. Meie treeningkeskus on kõigile tasuta ja inflatsiooni võib seal unustada. Keskus on avatud 24/7/365. Võin kindlalt väita, et tegu on Hiiumaa ühe kaasaegsema ja kõigile nõuetele vastava spordikeskusega.

Spordis on tähtis toitumine? Millised on soovitused selles valdkonnas?

Väga hea küsimus. Kaevamine on üks raskemaid spordialasid ja kulutatud kalorite hulk on väga suur. Näiteks ujumisel kulub tunnis ca 750–800 kCal/h. Augukaevamisel on see poole suurem ehk ligikaudu 1500 kCal/h.

Et treeningutel jõud ei raugeks, peab põhimõtteliselt iga poole tunni tagant midagi suhu pistma. Asi on lihtne. Käina treeningkeskuse kõrval on kohe kauplus. Kaaslased saavad tuua kaevajale kõike head ja paremat. Ajakulu on väga minimaalne ja tempo ei lange.

Milline peaks olema treening- ja võistlusriietus?

Riietuse saab igaüks vabalt valida. Läbi aastate on kasutatud erinevaid kostüüme, alates miniseelikutest kuni kombinesoonideni. Isiklikult eelistan kaevamisel rätsepaülikonda. Aga eks siin ole eelkõige tähtis mugavus. Tihti treenin ka öösiti ja seepärast kasutan lisavarustusena ka otsmikulampi. Mõningatel juhtudel võtan lisavarustusena kaasa veel ka kirka. Ei ole Hiiumaal asja, mis takistaks seda tööriista.

Räägiks natuke võistlusreeglitest?

Reeglid on lihtsad ja üheselt mõistetavad. Võistkond koosneb neljast vähemalt kaheksa­teist aastasest liikmest. Korraldaja annab kaevamiseks ühe labida ja kindad. Aega kaevamiseks on 20 minutit ja võidab see, kes kõige sügavamale jõuab tungida. Labidaga tegutsevat võistkonnaliiget saavad kaaslased igati käte ja jalgadega kaasa aidata ning töövahend käib käest kätte, et tempot hoida. On lubatud kanda kostüüme ja loomulikult peab huumor olema saatjaks igal kaevamise hetkel. Meelelahutuslik osa on meile alati olnud väga tähtis. Nagu varasematel aastatel, kommenteerib sündmust kohapeal Hiiumaa meelelahutuse tipptegija Arno Kuusk.

Milline on olnud sügavuse rekord?

Sügavaim auk kaevati eelmise aasta võistlustel ja mõõtmistulemused näitasid 194 senti­meetrit. See ületas eelmist rekordit kahekümne ühe sentimeetriga. Tulemus oli igas mõttes üllatav ja kiita tuleb ka võitjaid, kes maapinna geoloogilisi iseärasusi enda kasuks väga hästi ära kasutasid.

Millised on auhinnad ja kas on raske leida sponsoreid?

Igal aastal oleme auhinnafondi suurendanud ja sponsorid on igati uskunud sellise meele­lahutuse vajalikusesse. Nagu varasemalt, saavad võitjad kruiisile ja sellele lisaks kinke­kaardid ja kinkekotid. Vaev saab vääriliselt tasutud.

Kui mina tahan ka Hiiu Lehe tiimiga tulla võistlema, mida pean tegema?

Vastus on äärmiselt lihtne. 20. 08. 2022 orienteeruvalt kell kolm päeval algab võistlus ja olete oodatud. Lisaks augukaevamisele on festivali raames palju erinevat meelelahutust kogu perele. Jälgige reklaami. Suur sport on jälle Hiiumaal tagasi.

Vastas: Püha Lepa Lehe reporter A.Raudsepp