Haridustöötajad kohtuvad Sõrul

Kooli alguseni on jäänud loetud päevad. Haridustöötajate koolieelne kogunemine on sel aastal kavas reedel, 26. augustil Sõrul tuliuues puhkemajas. Kokku­saamise korraldaja Anne-Mall Reinu ütles, et Martin Kappi rajatud majutus­koht on veel nii uus, et guugeldades seda ei leia. Küll peaksid paljud mäletama kunagist Sõru poodi ringtee ääres – just samas hoones kooliaasta alguse pidu peetaksegi.

Otsinguaadressiks võiks GPSi sisse lüüa Vanapagana, Pärna küla, Emmaste.

Hiiumaa abivallavanem Liisi Mäeumbaed ütles, et kokkusaamisel on kavas jagada tunnustust Hiiumaa aasta õpetajatele ja hariduse toetajatele, samuti tervitada koolidesse lisanduvaid uusi õpetajaid.

Kõige rohkem vabu ameti­kohti oli sel aastal täita Kärdla põhikoolis. Juuli algul ütles kooli direktor Margit Kagadze, et kõige keerulisem oli leida vene keele ja tehnoloogiaõpetuse õpetajat. Nüüdseks peaks ametikohad täidetud olema, viimaste õpetajatega sel nädalal veel läbirääki­mised käivad.

Esialgsetel andmetel asub sel aastal valla põhikoolide esimestes klassides õppima 61 last.

Hiiumaa Vabakooli direktori Margarita Koroli sõnul neile sel aastal ühtegi õpilast esimesse klassi ei tule.

HARDA ROOSNA