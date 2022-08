Haigla loodab onkoloogiaõendust laiendada

PERHi keemiaravi keskuse juhataja dr Anneli Elme peab reaalseks, et kuni veerand onkoloogilise keemiaravi juhtudest oleks võimalik teha Hiiumaal.Veel sel kevadel tuli patsientidel onkoloogilise keemiaravi saamiseks sõita Tallinna, juulist aga alustati teatud vähiravimite manustamist kohaliku haigla polikliinikus.“Alustame ettevaatlikult, prioritiseerides vaid ohutu ja lihtsalt manustatava ravi,” ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla keemiaravikeskuse juhataja Anneli Elme vähi­ravivõimaluste kohta Hiiumaal. Edaspidi, kogemuse kasvades, on tema sõnul plaanis manustatavate ravimite nimistut laiendada. Tulevikus võiks 20–25 protsenti ravijuhtudest viia läbi Hiiumaa haiglas.Eelmisel aastal käis PERHis ravil 54 hiidlasest patsienti, kes said süstitavat ja/või tilkinfusioonina manustatavat vähiravi. Kokku tegid nad aasta jooksul saarelt regionaalhaiglasse ligi 500 visiiti. “Kodulähedase keemia­ravi puhul ei pea patsient sõitma pikka ülemere teekonda selleks, et saada lühike tilkinfusioon või süst,” tõi Elme esile olulise muudatuse haigete jaoks.Haigete arv ning ravi­mahtude hulk arsti hinnangul aasta-aastalt suureneb. Samas areneb vähiravi pidevalt, ravimid muutuvad mitte vaid efektiivsemateks, vaid ka ohutumateks. Elme nentis, et väheneb ka nende preparaatide osakaal, mille manustamisega seotud ohud on sedavõrd suured, et ravi tohib teha vaid vähiravikeskustes, kus käepärast on teadmised ning oskused ootamatute kõrval­toimetega toimetulekuks.Vähiravi Hiiumaale laienemise peamise eeldusena nimetas keskuse juhataja seda, et Hiiumaa haigla keemiaravi preparaate manustavad õed on saanud eriväljaõppe ning varustatud ravijuhendite ja vajaliku aparatuuriga. Ravimid saabuvad ettevalmistatult PERHi apteegist ning rangelt ettenähtud transpordireegleid järgides. “Meie onkoloogid edastavad täpsed juhised ravimite manustamiseks ning on vajadusel telefoni teel koheselt kättesaadavad,” kinnitas dr Elme. Ka Hiiumaa haiglas on kolleegide valmisolek juhuks, kui probleeme peaks tekkima. Ta rõhutas, et praegu on ravimite nimistusse lisatud vaid need preparaadid, mille Hiiumaal manustamist peavad nad ohutuks.Uut raviteenust osutab Hiiumaa haigla praegu kahel tunnil nädalas, neljapäeviti kella kahest neljani, polikliinikus asuvas kabinetis.Juuli keskel, kui esimesed patsiendid said Hiiumaa haiglas kodulähedast vähiravi, ütles haigla juhatuse liige Riina Tamm, et onkoloogiaõenduse teemaga hakkasid nad tegelema mullu oktoobris, aprillis käisid õde Karin Tara ja ämmaemand Kady Ruus koolitusel regionaalhaigla keemiaravikeskuses. Seega kulus uuenduse käivitamiseks umbes pool aastat.Kabinet, kus Karin Tara ja Kady Ruus keemiaravi patsiente vastu võtavad, on valgusküllane, suure aknaga tuba. “Meie peal on ravimite manustamine,” selgitas Kady Ruus, kelle sõnul tehniliselt on süstimine ja tilgutite panemine nii, nagu nad seda ikka on teinud, aga ravimid on teised. Praegu saavad nad käidelda vaid selliseid ravimeid, mis ei ole tsütostaatikumid ehk rakumürgid. Nende puhul tuleb hakata järgima oluliselt rangemaid ohutusnõudeid, selgitas ta.Karin Tara lisas, et koolitus keemiaravikeskuse päevaosakonnas polnud istumine laua taga ja slaidide vaatamine, vaid nad said praktiliselt läbi teha erinevaid protseduure. “Meie olud on küll piiratud, aga oleme rahul, kui natukenegi saame patsientide heaks midagi teha,” lausus Karin ja Kady noogutas nõusoleku märgiks.