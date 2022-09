Aasta õpetajaks valiti Tiina Kaev

Esimest korda 22 aasta jooksul valiti Hiiumaa aasta õpetaja huvikooliõpetajate seast – tiitli pälvis tantsuõpetaja Tiina Kaev.Kooli alguse eel kogunesid Hiiumaa haridustöötajad Sõru puhkekeskuses. Tavapäraselt jagatakse kooliaasta eel tänu ja tunnustust koolide-laste­aedade õpetajatele, tänavu märgati ka huviharidust ning aasta õpetaja tiitli ja preemia sai Tt-stuudio tantsupedagoog, kunstiline juht ja koreograaf Tiina Kaev.Aasta õpetaja tiitliga tunnustamiseks esitas ta Emmaste lasteaia Naksitrallid kollektiiv, kus Tiina töötab alates 2008. aastast.Lasteaia juhataja Liina Lepamaa ütles, et talle jäi mulje, nagu oleks žürii jaoks olnud pisut ootamatugi, et kandidaadiks esitatakse õpetaja huvihariduse vald­konnast. Samas oli ta väga rõõmus ja rahul, et Tiina Kaev selle tunnustuse sai.Esitluskirjas, milles oli vaja ühe lausega kokku võtta, miks kandidaat väärib esile­tõstmist, kirjutas Lepamaa nii: “Tiina Kaev on tantsu­loomisel ja õpetamisel tõeline pedagoog, kes väga oluliselt jälgib, et temaatika ja koreograafia oleks lastele vastavalt vanusele sobilik. Tiina on töökas, kohusetundlik ja täpne.”Esitluskirjas on lisaks paljule muule välja toodud, et Tiina Kaev on tantsuõpetaja, koreograaf, lavastaja ja eestvedaja, kes omandanud tantsu­spetsialisti seitsmenda kutsetaseme. Lisakompe­tentsideks lavastamine, koreograafialooming ja eestvedamine. Ka on tal võimlemistreeneri kolmas kutsetase ning 2005. aastast tegutsev tantsustuudio Tt-stuudio.Kaev, kes on erinevatelt konkurssidelt saanud palju diplomeid ja tänukirju, ütles, et koduvalla tunnustus on tema jaoks erilise kaaluga.“Aasta huviõpetaja ja Hiiumaa aasta õpetaja tunnustus on eriline selle poolest ja rõõmustab südant, et minu pingutusi ja panust noorte huviharidusse kodusaarel nähakse ja seda hinnatakse – see on suurim kiitus minu tööle,” ütles Tiina Kaev. “Olen teinud oma tööd alati südamega ja eks me ise, kes seda rada käime, teame hästi, mis see pühendumine meile igapäevaelus tähendab ja nõuab, et seda iga päev särasilmi teha, et ikka ja jälle oma õpilaste ette tulla uute ideedega, ajas kaasas käia ja jätkuvalt neid innustada, ise samal ajal innustunud olla,” ütles tantsuõpetaja.Kaev rõhutas huvihariduse väga tähtsat rolli kooli­hariduse kõrval noore inimese kujunemisel täisväärtuslikuks kodanikuks. “Alustades sellest, et lastel/noortel on koht, kuhu minna peale kooli, olla koos samade huvidega noortega, kus saab ennast välja elada, olla loominguline ja ennast teostada. Kui vaja, siis lihtsalt ennast tühjaks rääkida,” põhjendas ta.See, et aasta õpetaja 2022 tiitel omistati just huvihariduse õpetajale, näitab tema sõnul seda, kui palju väärtustatakse ja hinnatakse huviharidust meie vallas. “See on mulle väga oluline ja teeb hingele pai,” ütles Kaev.“Huviharidus, antagu seda siis huvitegevuse, vabahuvi­hariduse või põhihuvihariduse vormis, toetab õpilase kujunemist loovaks, avatuks, analüütiliselt mõtlevaks, julgeks, ennastjuhtivaks, vastutus­tundlikuks ja sotsiaalselt toime­tulevaks isiksuseks ning aitab kujundada harjumust ning oskust elada vaimses, füüsilises ja emotsionaalses tasakaalus ja kui rääkida konkreetselt tantsuhuvi­haridusest, siis aitab see kaasa füüsiliselt terve ja aktiivse noore inimese kujunemisele.”Tiina Kaev ise on aktiivse ja vastutustundliku kodaniku hea eeskuju. Tänavu märtsi algul kogus ta Hiiumaal Punase Risti egiidi all annetusi Ukraina heaks. Paljud liitusid tema algatusega ja 9. märtsil läks hiidlaste annetuste­koorem koos teistega Ukraina poole teele.Nagu igal aastal, tunnustas vald ka 2022. aasta õpetaja konkursi valdkondlikke võitjaid. Vallavanem Hergo Tasuja ütles, et neid, kes kiitust väärivad, on küll märksa enam. “Ent nagu ikka, toome välja need inimesed, kes on suutnud viimase aasta jooksul kõige silmapaistvamalt toimetada,” lisas ta.Konkursivõitjatele andis lillekimbu üle abivallavanem Liisi Mäeumbaed, valla tänukirja ulatas vallavanem. Tiina Kaev pälvis korraga kaks tiitlit ja preemia – ta on nii aasta huvialaõpetaja kui Hiiumaa aasta õpetaja. Lea Volens on aasta lasteaiaõpetaja, Heli Tomson aasta klassiõpetaja, Eha Luukas aasta klassi­juhataja, Tiiu Heldema aasta gümnaasiumiõpetaja, Andres Veel aasta kutseõpetaja, Lia Gramakovski on aasta tugi­spetsialist, Ly Meldorf aasta hariduse sõber ning aasta haridusteo pälvis Kärdla kool Hiiumaad tutvustava teema sissetoomise eest kooli ainekavasse. Aasta haridusteo auhinna võtsid vastu direktor Margit Kagadze ja õpetaja Lili Käär.Vallavalitsus tänas kaua­aegset direktorit MärtRannastit elutöö eest Lauka põhikoolis ja lasteaed Vigri juhatajat Sirge Garamagat, kes oli ka peol kohal tänusõnu vastu võtmas.