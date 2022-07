Vigrit ja Lauka kooli hakkab juhtima Korol

Harda Roosna

Sellest aastast ühise juhtimise alla minevate Lauka kooli ja Vigri lasteaia direktoriks saab Margarita Korol. Ta oli ainus, kes konkursi lõpptähtajaks 19. juuliks dokumendid esitas. Uude ametisse asub Korol 15. augustist.Korol ütles, et kandideeris, kuna see on tema jaoks põnev väljakutse ja teda kõnetas see, et kogukonnal on vaja kodulähedast lasteaeda ja kooli. Samas annab ta endale aru – ei ole lihtne minna värskete ideedega tööle asutusse, kus pikka aega ametis olnud juhtide ajal kõik n-ö paika on pandud.“Tunnen, et mul on kogukonnale midagi anda,” ütles Korol. Oma missioonina uues ametis näeb Korol, kes aasta aega Kärdla lähedalt Kõppu tööle sõitnud, jõulisemalt kõlama panna kogukonna soovi, et haridus­asutused peavad olema kodu lähedal. Äärmiselt oluliseks nimetas ta, et õpetajad-kasvatajad oleks seejuures toetatud.Korol, kes eelmisest aastast juhib Hiiumaa vabakooli, ütles, et jätkab ka vabakooli juhina. Kõpus asuva vabakooli nimetas ta kogukonna jaoks samuti väga oluliseks. “Tean, kui palju on siin lapsi ja peresid, kes tahavad siinkandis elada,” ütles ta. Iga päev sõita pikki maid edasi-tagasi Kõrgessaarde või Kärdlasse lapsi kooli või lasteaeda viima ja tooma, on nende jaoks liiga suur ajakulu. Ja kuigi vabakooli rahateema on jätkuvalt üleval, tahab ta enda sõnul anda sõnumi – me oleme siin Kõrgessaare kandis olemas ja tahame siin elada.Varem on Korol juhtinud Kärdla kultuurikeskust ja Hiiumaa muuseumi.Tollal veel Margarita Sokolova nime kandnud ministeeriumi­töötaja määras muuseumi juhtima kultuuriministeerium.2012. aastal valis riigikantselei suure konkursi tulemusena välja seitse noort inimest, et koolitada neist tõhusat täiendust riigi­asutuste töötajate ridadesse. Üks neist oli Margarita Sokolova, kes tuli tööle Hiiumaa muuseumi ja jäigi saarele.

