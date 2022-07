Värske kardiraja pani proovile paduvihm

Helja Kaptein

TÕNIS KRIKK

Nädalavahetusel peeti Käina uuel kardirajal 27. Hiiumaa karikavõistlus ja Postimees Sport karikavõistluse teine etapp, mida saatsid tugevad vihmahood.Laupäeval tuliuuel Käina kardirajal sõidetud võistlus tõi rajale kogu Eesti kardispordi paremiku. Vaatemänguline võistlus kulmineerus kiireima klassi KZ2 finaaliga, mille kulgu segasid tugevad vihmahood ning mille tulise duelli tulemusena võitis Siim Leedmaa.Osavõtjaterohkeimas klassis Mini tuli rajale koguni 22 võidusõitjat. Meeletus konkurentsis, kus 0,1 sekundi sisse mahtusid ajasõidus koguni 5 võistlejat, tuli mitte vähem meeletus võistluspinges kõige paremini toime nooruke Albert Tamm (AQVA Racing).Pisikeste kardipoiste-tüdrukute klassi Cadet võistlejatele küll karikasarja arvestuse punkte ei jagata, kuid see ei tähenda, et siin tõsiselt võidu peale ei sõidetaks. Käina uue kardiraja läbi ajaloo esimese võistlussõidu võidu au kuulub noorukesele Jan Ruudi Algrele (AIX Racing Team).Avavõistlusel sai uus rada tõepoolest nii vett kui vilet ning läbis mõlemad testid edukalt. Võidusõit sai kesta viis ringi, kui see oldi sunnitud võistluste žürii otsusega katkestama – kohale jõudnud äikesetorm kahandas nähtavuse olematus ja muutis raja sõidetamatuks. Peale pooletunnist pausi kui vihmavalingud lõppesid, sai sõitudega uuesti alustada.“Iga asi peab kestma ja, nagu näha, vihma võttis rada vastu,” rõõmustas raja haldaja ja arhitekt Heikki Hõbemägi. Tema sõnul oli see raja ehitamise suur väljakutse. “Pidime rajama täiendava eesvoolu, suure vihmaga ei võtnud varasem veesoon kogu sademehulka vastu,” selgitas ta. “Viimastel päevadel nähtu põhjal valgub vesi ära nii rajalt kui ka savisest pinnasest – drenaaž toimib ja rada toimib – vett kuhugi peale ei jää.”Kaks aastat väldanud tööde tulemusena valminud uus Käina kardirada on Eesti moodsaim ja vastab rahvusvahelise autoliidu FIA standarditele. Raja avavõistlus jäi küll hooaja keskele, aga Hõbemägi sõnul tahtsid nad selle siiski ära pidada.Arvestades kardiraja rajamiseks olnud suhteliselt väikest maaala on see tema hinnangul nii kvaliteedi kui planeeringu mõttes väga hea rada. “Ma pole kuulnud ka sõitjatelt nurinat,” ütles Hõbemägi: “Rahvusvahelisi tiitlivõistlusi siin tegema ei hakka, aga see on Eesti kõige kaasaegsem ja kvaliteetsem rada.”Värske rajakate ja väga eritüübilised kurvid tegid võistluse pealtvaatajaile põnevaks, oma osa lisasid rajalt väljasõidud. Hõbemägi ütles, et väljasõitmine on võidusõitude osa ja oluline on raja ehitamisel jälgida, et õigetes kohtades oleks ruumi rajalt välja sõita, sest kiirused on suured.Näiteks Käina teega paralleelsel sirgel saavutasid kardid treeningul kiiruseks 132 km tunnis.Kuigi rada on valmis ning sõita ja võistelda saab, siis tööd raja ümbruse korrastamise ja hoonestusega jätkuvad veel vähemalt aasta. Välja tuleb ehitada elektrivarustus ja püsivad piirded, samuti teenindushoone, mis on eriti vajalik kevadel ja sügisel, et hooaega pikendada.“Kogukonnale oleme lubanud, et väljaspool turismihooaega peame vähemalt kaks võistlust,” käis Hõbemägi välja veel ühe veksli.“Tegime rada nii kiiresti kui võimalik,” kinnitas Hõbemägi. “Kõrvalt vaadates võivad tunduda asjad lihtsad, lootsime saada valmis nädal varem, enne jaanipäeva.”Hõbemägi sõnul on ta rahul ASi Tariston töötajate Aivar Tammeveski ja Jarmo Ligega, kes kogu ehitust reguleerisid ja head tööd tegid.Pühapäevast alustas ka raja juures kartide laenutus, et huvilised saaksid vastvalminud rajal oma oskusi proovile panna. Hõbemägi ütles, et kaheksa karti on juba kohal ja järgmine kogus jõuab kohale järgmisel nädalal.

HELJA KAPTEIN

helja.kaptein@hiiuleht.ee

Käina etapi tulemused

KZ2

1. Siim Leedmaa

2. Markus Kajak +7,055

3. Ken Oskar Algre +16,169

OK

1. Randel-Erik Evestus

2. Maximilian Lodman +4,041

3. Richard Viigisalu +20 ringi

OK-JUNIOR

1. Andri Tšikin

2. Mark Dubnitski +19,064

3. Andrey Borodin 21,465

MINI

1. Albert Tamm

2. Nikita Ljubimov +0,912

3. Meryl Peldes +4,781

MICRO

1. Remi Rubin

2. Mark Martin Loomets +2,591

3. Bennet Korjus +4,597

CADET

1. Jan Ruudi Algre

2. Sebastian Kirss 3,056

3. Simon Ojamäe +4,543

Punktiseis pärast II etappi

KZ2

1. Siim Leedmaa 42

2. Markus Kajak 40

3. Ken Oskar Algre 27

OK

1. Richard Viigisalu 69

2. Randel-Erik Evestus 42

3. Robin Särg 40

OK-JUNIOR

1. Andri Tšikin 78

2. Andrey Borodin 69

3. Aleksander Uusneem 55

MINI

1. Meryl Peldes 74

2. Albert Tamm 59

3. Theodor Toobal 58

MICRO

1. Patrick Orvandi 60

2. Markus Kasepõld 55

3. Endrik Peets 54

Allikas: Eesti kardiliit