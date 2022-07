Vananaistesuve uued meened valmis

Sooja septembrikuud täitva vananaistesuve uued meened said valmis juba suveks.Kui aastaid tagasi olid ülipopulaarsed Hiiumaa kohvikutepäevad, siis kolmandat aastat on MTÜ Kärdla kohvikutepäev uus “toode” Vananaiste-suvi. “Meil oli aega ja tahtmist teha üks hooajaväline ettevõtmine, mille ristisime Vananaistesuveks – põhimõte, et Hiiumaal on kogu aeg huvitav ja tulge ka sügisel tagasi,” rääkis ettevõtmise eestvedaja Ly Johansen.Kaks aastat toetas Hiiumaa turismisuve pikendamiseks mõeldud Vananaistesuve ettevõtmisi ka Hiiumaa Arenduskeskus, tänavu jättis keskus MTÜ Kärdla kohvikutepäev toetuseta.Johansen ütles, et õnneks said nad toetuse Leader projektist. Ka on septembrikuisel sündmustesarjal mitu sponsorit, kes kõik need aastad ettevõtmist toetanud.Igaks sügissuveks valmib uus, meela naisepildiga varustatud vananaistesuve šokolaad, tänavu juba kolmas sellest sarjast. Seekord lisandus kama-piimašokolaad, mille sees kõrvitsaseemned, mustsõstrajahu ja jõhvikad.Vananaistesuve šokolaadidesarja eripäraks on Johanseni sõnul kohalike andidega rikastatud šokolaaditahvlid. Kahest varasemast vananaistesuve šokolaadist üks on pikitud astelpaju ja kuivatatud õuntega, teine karamelli, riivleiva, mustika ja pohlaga.Tänavu on vananaistesuve meeneid rohkemgi, kaks kiiksuga ja üks luksulik. Kuldses metallist kinkekarbis on väike valik hinnalisi käsitöökompvekke – tumeda šokolaadiga kaetud kolme sorti marmelaad: astelpaju, mustikalavendli ja kadakane.“Kiiksuga” meeneks on kaks pakki triibulisi sokke, kummaski kolm. Sokkidega kaasas on sõnum, et kolm on neid pakis seepärast, et pesumasin võtab ühe varem või hiljem…Veel on valminud Ewa-Kaisa Plakki kujundatud prillilapid, millel lustakas pilt ja vananaistesuve kujundus-elemendid; kalasilmad ja Ly Johanseni leiutatud lause “Armasta mind Kõppu ja tagasi”. Eeskujuks muidugi brittide – love You to the Moon and back.Uus meene on ka reisikott Hiiumaale saabumiseks. Koti valmistas Sigrid Valter ning selles on hambahari, metallkarbis hambapesutabletid, Heli Hahndorfi (OÜ Tahe) valmistatud huulepalsam,Lavendlitalu näovesi, korduvkasutatavad näopuhastuslapid MTÜlt Jääk ja Praak. Kotis leidub veel karbike lahustuvat kohvi, kolm pakki Hiiu Gourmet teed ja Vananaistesuve mängukaardid.Kolmandat aastat lähevad käiku Vananaistesuve loteriipiletid, nagu mullugi kehtib loteriipilet Hiiumaal ka kinopiletina.Uute meenete ideedepank asub Tuuru maja teisel korrusel, kus Johanseni sõnul head mõtted lausa õhus lendavad. “Reet, Tuuli, Rita, Ilmi, Sigrid, Jaana – nemad on need, kes juba kolmandat aastat ideid annavad ja aitavad õigetele radadele loksutada, kõiges kaasa räägivad ja ühtlasi ka ellu viivad,” kiitis ta eri valdkondades töötavaid kaaslasi, kes alati kaasa räägivad kui mõte õhku visata.Johansen ütles, et kõigis toodetes püüavad nad säilitada originaalsust, kasutada kohalikke materjale-saadusi ja leida keskkonnasäästlikke lahendusi.Vananaistesuvel toimub ka sel aastal ööretk, seekord nimetusega “Armastan sind Paradiisi ja tagasi”, mis viib Tõnu Õnnepalu “Paradiisi” radadele. Matka eestvedajaks on Karin Poola. Teine retk on “Armastan sind lossi ja tagasi”, mis viib Käinast Suuremõisa lossi. Lugusid vestavad Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo ja Suuremõisa lossi giidid.Suuremõisa lossis on iga-nädalased tuurid, toolide maalimise ja katkiste nõude kullaga väärindamise töötuba.Sündmusi lisandub Vananaistesuve kalendrisse muudkui juurde ja enne saarele sõitmist tasub vaadata, mis seekord plaanis. Nii on septembris spordisündmusi; minnakse merele purjetama, metsa orienteeruma ja kettaid loopima, on kontserte, on näitusi, avatud söögikohti, vaatamisväärsusi ja muuseumid pakuvad eriprogramme.Ly Johansen lubas, et igal moel hoiavad nad Hiiumaad nähtaval ka septembrikuus. “Ka hiidlane ise, kes võib olla suvel oma tegemistega haaratud, võiks septembris nautida kodusaarel pakutavat ja lõõgastuda – ei koli veel tuppa, pane õige riie ja naudi, mis väljas vaadata-kuulata!” kutsub ta.Saarte eripäraks nimetas ta sooja septembrikuud kui on veel soe, tore, värviküllane ja andiderohke aeg. Just seda Vananaistesuvi nautima kutsubki. “Pärast tipphooaega suvel on siin meri soe, metsad seeni-marju täis, loodusrajad pole enam nii rahvarohked, majutuskohad on soodsamate hindadega ja toitlustuskohad jätkuvalt lahti. Ka tuletornid on sellest aastat septembri lõpuni avatud ja Hiiu Lehe Suvelehtki ilmub septembri lõpuni. “Me ise usume, et Hiiumaa suvi ei lõpe poolest augustist!” ütles ta.Kogu ürituse turundusel, kaasa arvatud meenetel kasutatakse läbivalt Valdek Alberi kujundust ja tooted on kauplustes müügil siiski aastaringselt. “Las need vilksata ostjatel kogu aeg silme eest läbi, sest siis jääb meelde, et ka sügisel on siinsel saarel mõnus, põnev ja kepsakas puhata,” selgitas Ly Johansen.

HELJA KAPTEIN

helja.kaptein@hiiuleht.ee