Valla tulumaksulaekumine kasvas 12%

Esimese poolaasta esi­algsetel andmetel on Hiiumaa valla tulumaksu­laekumine mullusega võrreldes 12 protsenti suurem. See on kaks korda enam kui 6 protsenti kasvu, mis algselt eelarvesse planeeritud.

“Tulumaksulaekumine võib aasta teises pooles tagasilööki anda, aga lisaeelarvega teeme volikogule ettepaneku tulumaksulaekumise protsenti tõsta pluss üheksa peale,” ütles Hiiumaa vallavanem

Hergo Tasuja. “Meil on usku, et see protsent tuleb igal juhul täis, pigem ka üle ja siis on võimalus aasta lõpus kas teine lisaeelarve teha või uude aastasse selle plussiga üle minna.”

Tasuja ütles, et tulu­maksu­laekumise kasv 12 protsenti pole midagi erilist – see on praegu enam-vähem Eesti keskmine. “Me ei saa öelda, et me oleks Eesti tipus, oleme natuke üle keskmise.”

Tulumaksulaekumist mõjutanud hinnatõusud ja palkade kasv. Tasuja viitas, et ka miinimumpalk tõusis märgatavalt ja see on mõjutanud kõiki teisi palganumbreid.

“Natuke on kindlasti elanike arvu kasv meid ka aidanud – alates koroonaaja algusest on elanike arv kasvanud,” märkis vallavanem.

Elanike arvu kasv jätkub ja 1. juuli seisuga oli Hiiumaa valla elanikeregistris 9829 inimest. “Viimased neli kuud on olnud iga kuu sisseränne keskmiselt üheksakümmend inimest,” ütles Tasuja. “Sellist kasvu ei ole kunagi Hiiumaa valla ajaloos olnud – suviti alati sissekirjutuste arv kasvab, aga viimased kuud on olnud erakordsed. Ma usun, et seda mõjutab ka see, et parvlaevapileti hind läks kallimaks, aga ma loodan, et nendest sissekirjutajatest ikkagi osa nendest inimestest jääb meiega ka aastavahetuse seisuga.”

Vallavanem lisas, et märke selle kohta, et meile tuleb inimesi ka päriseks juurde, on kinnisvaraturult, kus oluliselt on kasvanud huvi saare kinnisvara vastu.

Vallavanem nentis, et Hiiu maakonna uue arengu­kavaperioodi üks peamisi väljakutseid ongi elamu­majanduse arendamine ja uute eluruumide ehitamine.

HARDA ROOSNA