USA saatkond tähistab 100aastast sõprust

Juulis täitub 100 aastat Eesti ja USA diplomaatiliste suhete sõlmimistest. Juubeli puhul käisid eelmisel nädalal Hiiumaal tutvumisvisiidil ja külastasid ka Hiiu Lehe toimetust USA saatkonna avalike suhete osakonna asejuht Christine Valentine ja saatkonna kauaaegne meediakoordinaator Evelin Kokkota.Allakirjutanul on ajakirjanikuna olnud võimalus kohtuda ja intervjueerida vähemalt viit USA saatkonna suursaadikut alates Melissa Wellsiga ja lõpetades James D. Melville`iga.2018. aasta juunis lahkus Melville protestiks Ühendriikide presidendi Donald Trumpi poliitika vastu ametist ja USA suursaadikut pole Eestis olnud neli aastat. Juunis tuli teade, et Ameerika Ühendriikide administratsioon on leidnud uue suursaadiku kandidaadi Eestisse. Christine Valentine, kes uues ametis olnud umbes kuu, ütles, et Eesti suursaadiku määramise protsess on praegu käimas ja ka nad ise ootavad huviga, kes ametisse nimetatakse.Valentine, kes viibis Hiiumaal esimest korda, rääkis suure huviga Emmaste kirikukellast, mis sõja ajal maasse maeti ja mille aitas üles leida Hiiumaal teeninud USA rahukorpuslane Douglas Wells. Nad olid käinud kella Emmaste kirikus vaatamas.Kärdla raamatukogus kohtusid nad direktori Annely Veevoga, kes seitse aastat tagasi osales saatkonna programmis, millega Eesti eksperte viidi kohtuma oma USA kolleegidega. “Oli võimalus näha inimesi, kes on meie programmi vilistlased,” lisas Valentine.Koostööprogrammi n-ö vilistlane on ka Hiiumaa haigla, mille kirurgiaosakonna renoveerimist USA saatkond 2009. aastal toetas. Haiglas kohtusid nad juhatuse liikmete Riina Tamme ja Tõnis Siiriga ning haldusjuhi Tõnis Laanemäega, kes juhib haigla praegust renoveerimisetappi. USA saat­konna esindajad külastasid ka Hiiumaa vallavalitsust ja kohtusid vallavanem Hergo Tasujaga.Kõigil kohtumistel meenutati seda olulist, mis USA ja Hiiumaa suhetes olnud ja vaadati ka tulevikku, mida võiks veel koos ette võtta.

HARDA ROOSNA