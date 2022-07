Tundmatud pahategijad rikkusid Kärdla linnapargi vara

Juuni eelviimasel nädalavahetusel soditi Kärdla linnapargis pinke, infotahvleid ja laululava. Rikutud oli ka liiklusmärke. Osavalla poolt politseile esitatud avalduse fotodelt on näha infotahvlile soditud sinise, roosa ja musta markeriga kritseldusi, pinki on soditud musta markeriga.

Rikutud pingid ja laululava värviti Kärdla osavalla vanema Liisa Randmaa sõnul kohe uuesti üle. “Ka soditud liiklusmärkidelt eemaldati grafiti,” lisas Randmaa. Inetu vaatepilt sai küll korrastatud, kuid kahju on siiski tehtud. Koos materjali- ja tööjõukuludega on seni veel tundmatute pahategijate maksumaksjale tekitatud kahjusummaks 335 eurot.

“Ideaalne lõpplahendus oleks see, et leiame kahju tekitaja üles ning esitame talle arve,” ütleb Randmaa. Turvakaameraid nendes asukohtades polnud ning praegu ei ole süüdlasi veel leitud. Politsei on aga asjast teadlik ning alustanud väärteomenetluse. “Juhtumis on kogutud esmased tõendid ja selgitatud välja esmane versioon nendest, kes võisid teo toime panna,” ütles Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp eile.

Raudsepa sõnul on sellise juhtumi puhul võimalikuks karistuseks rahatrahv või arest. Juhul, kui tegemist on alaealiste toime pandud teoga, on võimalus, et rakendatakse mittekaristuslikke meetmeid. Praegu aga pole kindlaid süüdlasi veel leitud.

Statistikaameti andmetel pole viimase kolme aasta jooksul Hiiumaal varavastaste süütegude seas avalike asjade rikkumisi ja hävitamisi olnud. Seega on antud juhtum nii Kärdla kui kogu Hiiumaa jaoks pigem erakordne kui igapäevane. “Ma usun, et ega selline asi Kärdlas või üldse Hiiumaal väga tihti ette ei tule,” ütles Randmaa.

DEMI KRUUSMANN

Hiiu Lehe praktikant