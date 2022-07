Tühjast toast Vahuveiniviikendini

Piret Eesmaa

Erakogu

See lugu saab alguse aastal 2018, kui André ja Kristel aprillikuu laupäeva õhtul Hiiumaal välja sööma läksid ja toidu kõrvale veini võtta nagu väga ei leidnudki. Ja tegelikult polnud söögikohast edasi enam laupäeva õhtul üldse kuhugi välja minna.“Peaks äkki ise midagi tegema,” tekkis uitmõte. Kes see muu ikka teeb kui mitte ise. “Teeme šampanjabaari!” naljatas Kristel.Oli see siis universum või mitte, aga juba mai lõpus tegi Kärdla Yacht Service Andréga juttu: “Suveniiripood on tühjaks jäänud, peaks sinna midagi tegema.” Ja nii saigi tõeks õhkuvisatud mõte – avati üheks suveks šampanjabaar Kork.“Me ei olnud tegelikult asjaga alustades sugugi veel veini- ega šampanja entusiastid,” ütles André. “Hakkasime kõike kiiresti ja käigu pealt õppima,” kirjeldas ta ja rääkis, kuidas veini­kaardi kokkupanemiseks võtsid nad ühendust Eesti tippsommeljeedega. Sellega avanes neile üks tohutu maitsete maailm – erinevad aastakäigud, viinamarjasordid, veini­majad, kuidas seda kõike toitudega sobitada… Vaimustus hakkas vaikselt kasvama ja asi lõppes sellega, et Kristel läks ise sommeljeeks õppima.

Esimesel suvel ühes väikses toakeses avatud šampanjabaarist, kus veini kõrvale pakuti vaid kerget snäkki ja mõnda kooki ning mis esialgu talveks kokku pakiti, sest omanikud läksid ise Tallinnasse tagasi, hakkas tasapisi saama midagi muud. Põhjuseid, miks sügisel ka ikkagi Hiiumaale tulla ja baari uksed avada, tekkis üha rohkem. Küll Hiiumaa toidu ja kunsti nädal, siis kinoõhtud… Edasi juba pakuti suuremaid ruume, menüüsse hakkas tekkima tõsisemaid praade ja nüüdseks on asi jõudnud nii kaugele, et Kork on esimene koht Hiiumaal, kus üldse hakati pakkuma austreid ja sel nädalavahetusel toimub juba neljandat korda Vahuveiniviikend ehk väike veini- ja šampanjafestival, kus saab proovida erinevate veinipakkujate tooteid, nautida kaunist mereäärt ning hea muusika saatel tantsida.

“Tegemist on oodatud sündmusega, kuhu tullakse kohale üle Eesti, enne koroona-aega oli üllatavalt palju külalisi ka Soomest, kes enamasti saabusid merd mööda,” ütles André.

Esimesel aastal ei olnud tegijail ettekujutust, kas ja mis saab edasi. “Aga eraldatud rannaala jahtklubi ellingu taga, ilus ilm, päikese­loojangus kõlav muusika ja inimeste sumin – see oli kõik nii mõnus, tekkis isegi paradiisi tunne,” meenutas André. Nii otsustati sündmust kindlasti korrata. “Pärast lõpetamist koos veinipakkujatega päikesetõusu vaadates jäi kõigi poolt kõlama mõte, et üritus ei tohiks muutuda suureks nii-öelda õllesummeri stiilis nädalavahetuseks,” lisas ta. Ja sellele mõttele on ka truuks jäädud. Veinide tutvustajaid ei ole liiga palju ja hoidutakse ka veini tasuta jagamisest. Ikkagi alkohol, teeb muidu liiga purju. Pakutakse küll väike lonks maitsta, aga siis edasi saab juba otsustada, kas osta endale klaasitäis või hoopis pudel seltskonna peale. Pigem on rõhk huvitavatel veinimajadel ning pakutava vahuveini ja šampanja kvaliteedil.

Tänavu lisandub esmakordselt võimalus proovida austreid ning küsida asjatundjatelt firmast Kalakala ja pojad otse austrite kasvatamise ja muu huvipakkuva kohta. Juba mitmendat suve on esindatud Bestwine, kelle vahuveini valikut täiendavad alati hoolikalt valitud šampanjad. Lisaks on võimalus Bestwine’i sommeljee Juri Brattšiku juhendamisel teha tutvust lisatud suhkruta vahuveinide ja šampanjaga. Selleks toimub Korgi baaris laupäeval kell 16 degusteerimine, kuhu tuleks lunastada eraldi pilet.

Esmakordselt osaleb “Veinisõber”, kelle sommeljeed on kokku pannud põneva valiku nende portfellis olevatest mullidest.

Mullu sattus festivalile viimasel hetkel ka Veiniateljee, mida veavad Sepu ja Hanna. Lisaks sellele, et tegemist on väga toredate noorte inimestega, on nad õppinud viis aastat Bordeaux’ ülikoolis veinide turundamist ja tootmist. “Nende veinivalik vanast maailmast ja teadmised väärivad kindlasti tähelepanu,” ütles André veendunult.

Esmakordselt tuleb Hiiumaale VinVin Veini­pood, kes pakub Eestis vähe esindatud eksklusiivseid veine. Hiiumaale võtavad nad kaasa šampanjad ja vahuveinid, mida näiteks ei ole veel ka Korgi veinikaardil.

André ja Kristel peavad lugu heast muusikast ning on seda armastust ka alati teistega jaganud. Vahuveiniviikendil on esinenud Karmen Telvik, Helin-Mari Arder, Susanna Aleksandra, Laura Põldvere ning Rita Ray. Tänavune valik on veidi maskuliinsem – reede õhtul teeb etteaste Lexsoul Dancemachine ja laupäeval Köömes. Mõlemad on energiast pakatavad koosseisud, kes tõmbavad käima iga peo. Pärast kontserti jätkab DJ kas festivalialal või kolitakse Kuursaali, aga see oleneb juba ilmast.

Kevadel õnnestus Andrél ja Kristelil võtta ette väike reis koos tippsommeljeedega Prantsus­maale, punase veini pealinna Bordeaux’sse, kus pääseti sisse väga põnevatesse veini­majadesse. “Eriliselt jäi meelde üks kogemus, kus peremees tuli meile vastu, otse põllult, kummikud jalas, null tähelepanu välimusele, aga kui kirglikult ja pühendunult ta oma veinidest rääkis,” meenutas André vaimustunult. Peremees läks sommeljeede juuresolekul nii hasarti, et tõi lõpuks keldrist terve portsu erineva aastakäigu veine välja ja korraldas pimetestimise, et näha, kas nad tunnevad ära, mis aastast mingi vein on. André tundis end selles olukorras küll teistega võrreldes täieliku poisikesena, ent seltskonna kogenumad maitsjad said arvamistega üsna tõe lähedale.

“Eesti veinikultuuri üks alustalasid, Kalev Kesküla on öelnud: kui joome seda, millest me midagi ei tea, on see joomarlus; kui teame, mida joome, on see joomiskultuur,” ütles André. Šampanja on tema sõnul ikka jaga­miseks heade sõprade vahel ning tegemist on suurepärase seltskonna joogiga. “Nii et kutsume kõiki Vahuveiniviikendile nautima seltskonda, häid veine ja mõnusat muusikat!”