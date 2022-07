Tsirkusetalu kutsub mängima ja mõtlema

Helja Kaptein

Tiina Koit

Hiiumaa Luidja Tsirkusetalu on küll ilmselt terves riigis ainuke ettevõtmine, kus saab tsirkust nii otseses kui kaudses mõttes.Laupäeval ja pühapäeval pakutakse siin vabas looduses kultuurielamusi ja sotsiaalset tsirkust. Tsirkusetalu õue on rajatud mängudemaa, mille idee sündis koroonapuhangu ajal, kui tsirkuse­etendusi anda ei saanud. “Mis võiks olla ühele kontoritöötajale kasulikum kui vaheldus looduse rüpes, kus avastada rohkem ja vähem tuttavaid mänge ebaharilikus ümbruses ja kujul,” selgitas ettevõtmise hing Helena Ehrenbusch. Mängisin ka ise seal murul doominod poolemeetriste ehitusplaadist klotsidega. Vahva oli! Pärast selgitas Ehrenbusch mängu kasutegureid: esiteks liigun palju, viies klotse ühest kohast teise, teiseks treenin keha mänguvahendite tõstmisega, kolmandaks arendan sotsiaalseid oskusi ja panen mõtte tööle, aju on tegevuses, viimane vähendab Alzheimeri ja dementsuse ohtu.Kogu ettevõtmise idee on panna inimesed mängima ja omavahel suhtlema. mängiksid ja seeläbi suhtlema. Ehrenbusch on muuseas ka psühholoogi, super­viisori/coachi haridusega, seega oskab leida mängus peale meele­lahutuse ka kasu. „Sensomotoorika mängus õpid lihaseid kasutama, sotsiaalses mängus teistega suhtlema, kaotusega toime tulema. Kõik mängud eeldavad, et pered-seltskonnad omavahel suhtlevad,“ rääkis ta.Doomino oli vaid üks 14 mängust, mis lepistikus kulgeva raja ääres peitus. Kõndides ühest mängupaigast teise hakkab silma ka ümbritsev taimestik. „Ega siin leppade-pihlakate vahel suurt peale angervaksa ja hudinuia kasva,“ nentis perenaine. Aga ka lepp on kasulik puu ja angervaksast saab nii siirupit kui teed, hundinui pakub silmailu ja juur aitab eksinul ellu jääda. Lisaks mängudele tutvustatakse ka kohalikke taimi ja puid. Ka kummastavaid puuskulptuure võib raja äärest leida.Pererahvas ise nimetab seda mängudega vahelduvat metsateed „riburada“. Esimene mäng reas on Jenga, kus tuleb pulki torniks laduda, siis hakata neid alt ära võtma ja ülespoole edasi laduma. Pulgad on aga kümneid kordi suuremad kui tavaliselt. “Terve mets on selliseid tegevuskohti täis.” Iga mängu juures on olemas reeglid.“Meie ei lõbusta külastajaid, nemad ise tulevad ja mängivad,“ rääkis Ehrenbusch. Ta lisas, et seltskonnad on siin veetnud järjest kolm-neli tundi.Mängud ongi mõeldud peredele ja gruppidele. See ei toimi, et paned lapsed mängima ja lähed ise randa. Ja ega mänge ei loodud tuhat aastat tagasi lastele, vaid just täiskasvanuile. “Mäng on meeskonnatöö arendamiseks väga tänuväärne,” selgitas Ehrenbusch. “Kõik tulevad oma õige arvamusega, aga mängu kaudu õpid, kuidas teha kokkuleppeid nii, et kõigil oleks hea. Samas on võimalus, et sinu mõte ei toimi – selles olukorras peab toime tulema.” Mida rohkem inimesi mängib, seda tõenäolisem on, et võistlust on vähem, koostööd rohkem.Tsirkus on eriline koht, kus kõik asjad saavad võimalikuks. See on maagiline paik, mis seotud värvidega ja tekitab erilise tunde, hea emotsiooni. “Kui inimesed selle kõik endaga kaasa võtavad, tekib palju rahulolevaid, hea emotsiooniga inimesi,“ leian Ehrenbusch. See viib meeskonnatöö uuele tasandile.Avatud talude laupäeval ja püha­päeval ootab pererahvas külastajaid mängima kella 11-17.Siin saab veeta terve päeva, meisterdada kohalikest materjalidest, mängida, käia kõrval trahteris söömas, minna merre ujuma ja siis jälle mängida.