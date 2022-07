Tasakaal olemas

President Alar Karis nimetas esmaspäeval ametisse peaminister Kaja Kallase uue valitsuse. Seoses sellega toimusid muudatused ka riigikogus.

Kui vaadata selles võtmes, et kui palju on nüüd kummaski kogus hiidlasi-saarlasi, kes saareelust midagi teavad, siis on seis täitsa hea.

Hiidlane Aivar Viidik pidi küll Riigikogust lahkuma, aga asemele läks teine hiidlane Reili Rand. Lugupidamist vääriv otsus kahe väikese lapse emalt, kelle noorem laps on alles pooleaastane. Kui taustajõud tugevad, pole selles siiski mitte midagi võimatut – jah, naised suudavad küll!

Ka uues valitsuses leidub saarlasi-hiidlasi, ministriametis kogenud hiidlane Tõnis

Lukas on haridus- ja teadusministri vastustust kandnud varemgi. Esimest korda ministri­ametis on saarlane Madis Kallas, kelle kanda keskkonnaministri raske amet.

Seitse naist ja kaheksa meest – ka uue valitsuse sooline tasakaal on paigas – nii palju naisi polegi varem Eesti vabariigi valitsuses olnud.

Valitsuse tööaeg kujuneb küll lühikeseks, aga loodetavasti see-eest tegusaks.

19. juuli 2022