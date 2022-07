Suuremõisa raamatukogu kui hästi peidetud kalliskivi

Kristel Algvere

Kristel Algvere

Suuremõisa raamatukogu ei olnud lihtne leida. Kuigi sel korral vaatasin ma kaardilt täpselt, kus see asub – Uus 6. Oma peas mõtlesin ma välja plaani, kuidas pööran lihtsalt umbes kiriku juurde jõudnuna kortermajade poole paremale alla ja küllap Uus 6 mulle lihtsalt vastu jalutab. Ei, tegelikult vaatasin kaardilt, et see on majadeparve kõige viimane maja, 1-2-3 ja siis samamoodi 4-5 ja 6. Parkisin auto maja ette, mõeldes, et ehk enne viit veel parkimiskoha päris õigusjärgne omanik koju ei ole jõudnud ja saan enne raamatu­kogus ära käia. Aga… Aga kuskil ei olnud raamatukogust jälgegi! Käisin läbi kõik trepikoja uksed, ei midagi! Olin targu kirja pannud raamatukogu telefoni­numbri, kusjuures – tava­telefoni oma, haruldane asi, ja muidugi käis peast läbi mõte, et kui juba silti pole, kas siis telefongi töötab … Ootasin raamatukogu juhataja Enel Transtoki häält, aga vastas hoopis bassihäälne noormees. Kus on Suuremõisa raamatukogu? Olen Uus 6 maja ees, aga kas see on õige Uus tänav ja kas majanumber oli ikka kuus? Jah, kõik klapib, ainult, et ma olin muidugi maja taga…Sellised need kolmekordsed Hiiumaa kortermajad on – mõlemalt poolt justkui lähenetavad, sest mõlemal pool on trepi­koda. Noormees kinnitas, et raamatu­kogu asub keskmises trepikojas ehk selles, mille uksele oli kirjutatud korterid 7–12, ja et kui ma majja sisse astun, siis peaksin ka raamatukogu silti kohe märkama. Niisiis, Suuremõisa raamatukogu asub aadressil Uus 6-7 ja sildiga tähistatud päris sissepääs asub maja ees (mis kiriku poolt läheneja mõttes on siiski maja taga), keskmise trepikoja juures asuvad ka puust raamatute tagastus- ja laenutuskapid, mis ei lase raamatukogu leidmisel lihtsalt eksida.Õnneliku number seitsme taga avanes tõesti korter-raamatukogu, kus oli kõik olemas, mis ühes raamatukogus olemas peaks olema. Allahindlust ei olnud tehtud mingilgi moel. Ukse kõrval paremat kätt oli kolm viisakat poissi arvutis omi asju ajamas, aga suvine puhkuste asendaja Valdek Elmi ütles, et hommikupoolikul oli käinud ka üks vanem härrasmees arvutis pangaasju ajamas, nii et arvutid leiavad erisugust kasutust. Peamiselt aga on ikka poisid kohal, rääkis Valdek. Vasakut kätt jäi raamatukoguhoidja laud ja uudis­kirjanduse väljapanek.Kõik nagu peab, ehkki korteri loogikat järgides võiks seal olla näiteks elutuba. Väärikas kartoteegikapp nurgas näitas aga, et seal elavad ikkagi peamiselt raamatud.Korteri keskel ikka koridor, sel ühel pool raamaturiiulid ilukirjandusega, juhatamas kahte tagumisse tuppa: vasakut kätt perioodika ja teabe­kirjanduse tuba, paremat kätt lastekirjandus. Perioodika toas on ka lauake ja toolid, kus mõnusasti hommikul ajalehte lugemas käia. Lastekirjanduse toas on kott-toolid, mida enda tahtmise järgi sõtkuda, et paremini mõnda raamatusse süveneda õnnestuks. Ja just olid sealt läinud lapsed teistele mängumaadele, aga mingeid hääli tegevaid raamatuid olid nad seal vaadanud või ka kuulanud. Aknalaual oli ahvatlev kirsstomat, mille kastmine Valdek Elmi sõnul on iga­hommikune rituaal, eriti palavamate ilmadega. Aga kes kastab, saab ka tomateid süüa!Tagasi tagumistest tubadest ja taas arvutinurgas, selgus, et kohas, mis võiks olla näiteks köök, asub veel ka eraldi noortele mõeldud kirjanduse välja­panek, lisaks ka riiulitäis noorte­kirjandust. Ja muidugi Hiiumaaga seotud kirjanduse väljapanek.Mainimata jäi ka raamatukokku sisse astudes lugejat tervitav värske väljapanek, seekord oli see Ukrainaga seotud raamatutest ja aastaajale vastavalt ka suvelilledest.Tasub tähele panna, et Suuremõisa raamatukogul on uus e-posti aadress:raamatukogu.suuremoisa@hiiumaa.eeRaamatukogu, mis kui hästi peidetud kalliskivi, on avatud E–K 12–18 jaT, N, R 10–16.