Kas praegusel kujul tasuta kõrgharidus tuleks lõpetada, et kõrgkoolid saaksid ehk sealt lisaraha?

Vastne haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, Isamaa: “Ei peaks lõpetama. Kui noored vaatavad avatud silmadega ringi ja meie lähedal on sümpaatseid riike, kus on tasuta kõrgharidus… Me peame arvestama rahvusvahelist pilti. Päris paljud noored ju käivad tööl selleks, et endale kõrgharidust võimaldada ja mitte haridust, vaid õppimisprotsessi. Majutust, toitlustust, muud, mis vaja on. Nii või teisiti ei ole üliõpilastel majanduslikult kerge ja tasulise kõrg­hariduse juurde naasmine tekitab riski, et sotsiaalne ebavõrdsus kandub kõrgharidusse ümber. Arvan, et tasuta kõrgharidusega peaks jätkama, aga üldist tasuta kõrgharidust saab mõnevõrra õgvendada selle pealt, et mitmekordse kõrghariduse omandamine või täiendkoolituste-mikrokraadide eest inimesed maksavad. See ei tähenda, et esimene või ka teine kõrgharidus maksustataks. Kõrgharidus peaks olema Eestis jätkuvalt tasuta.”

