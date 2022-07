Sirje Purru müüb Rookopli lillepoe

HELJA KAPTEIN

Kärdla keskväljaku ääres asuvas nukumaja väljanägemisega Rookopli lilleäris on mõned päevad käinud lõpumüük, juba sel nädalal saab hoone uue omaniku.Rookopli lilleäri juhataja Sirje Purru toimetas püha­päeva ennelõunal kaupluses, mille ukse kõrval rippusid värvilised lilleamplid, kuid tava­pärast väljapanekut müügil­olevast kaubast polnud ei poe ees ega sees. Aknal oli silt lõpumüügi teatega.“Müün hoone maha ja lõpetan oma tegevuse siin,” vastas ta, et tahab neljapäevaks lõpetada.Poemajast huvitatud ostja on tema sõnul olemas. “Ta on mulle öelnud, et soovib siia rentnikuks lillepoodi,” ütles Sirje Purru. Kas nii hakkab ka päriselt olema, ei osanud ta öelda.Juulis möödus 20 aastat päevast, kui Sirje Purru selle maja ostis. Ka siis, eelmiste omanike, Maidede ajal, oli seal lillekauplus – nemad olid lagunenud seisus majakese taastanud.Samas kohas asunud väike maja olevat varem mitmel korral maatasa tehtud ja uuesti üles ehitatud, seetõttu pole see ka muinsuskaitse all. Vanasti, EW aastatel, olnud seal kaalumaja. Purru ütles, et enda lapsepõlvest mäletab ta kommipoodi ja rauapoodi, seal olevat müüdud ka muruniidukeid.“Varem ei sidunud mind selle kohaga mitte miski,” nentis Purru, kel nüüdseks selja taga kauplusetöö, milles on olnud paremaid ja keerulisemaid aegu. Näiteks keskväljaku ümberehitamine oli olnud paras ellujäämiskursus. Siiski on rohkem meelde jäänud toredad asjad, eriti näiteks see, et paljudest klientidest on ajapikku saanud head sõbrad ja tuttavad.Sellele oli Hiiu Lehe reporteril võimalik kohe ka kinnitust saada, sest poodi astus järgemööda sisse inimesi – kes embas ja ostis kimbu lilli, kes muretses, et pole enam, kes kaasa mõtleb, ükskõik, kas lilli on vaja naabrinaise sünnipäevaks või kellegi matustele.“Olen nii kurb, et Sirje ära läheb, sest ta on olnud nagu oma pere liige – teab, kellel on tähtpäev tulemas või millised lilled kellelgi meeldivad,” rääkis Ruth, kes on enda sõnul kogu aeg selles poes käinud.Kas Kärdlas on lillepoode parajalt? Selle kohta arvas Sirje Purru, et ju neid on paras­jagu. “Meil ei ole ju palju inimesi Hiiumaal, et neid poode saakski üldse palju olla,” sõnas ta ning lisas, et tegijad on kõik väga tublid olnud – läbi aegade – kuna on siin hakkama saanud.