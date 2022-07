Segadus parvlaeval – neli autot jäi reisist maha

Aike-Maris Kruus

Neljapäeva hommikul kell 10 Rohukülast väljunud parvlaeval Leiger oli 92 jalgratturit, kes sõitsid Hiiumaale 22. Tipikate jalgrattamatkale. Nende jalgrattad pargiti küll tihedalt teine­teise lähedale, kuid ikkagi jäi veel tühja ruumi ja reisist maha neli autot.Olukorda pealt näinud reisija Aike-Maris Kruus ütles Hiiu Lehele, et laevameeskond oli teda ette hoiatanud, et laeval on palju rattureid ning ei tea, kas kõik autod peale mahuvad. “Minu teada jäi maha neli-viis autot, mis oleks ilusti peale mahtunud,” selgitas Kruus, kes laevalt lahkudes nägi kehvasti paigutatud jalgrattaid, mille kõrval olnuks ruumi veel mitmele autole. “Pärisin aru ka laevatöötajalt, kes ütles, et neil ei olnud võimekust tegeleda nende ratturitega,” lisas Kruus.Tipikate rattamatkaklubi esindaja Aivar Hannolainen selgitas olukorda ka omalt poolt: “Läksime praami peale ja hakkasime end järjest teisele korrusele parkima, viis-kuus ratast kõrvuti. Tagantpoolt tulid autod peale ja ühel hetkel ütles paigaldaja meie taga oodanud valgele BMW-le, et jäta auto seisma. Ta parkis oma auto ära ja rohkem ei olnud vaja neid rattaid meil üksteise kõrvale laduda, sest autosid enam lähemale ei tulnud.”Hannolainen lisas, et seltskonnas tagapool olnud ratturid ei näinud enam rataste kokkupakkimisel mõtet, kuna BMW juht oli auto juba seisma jätnud. Klubi esindaja arust tehakse sotsiaalmeediast vallandunud arutelu ja jagatud pildiga ratturitele veidi ülekohut: “Kui pilt oleks tehtud vasakult poolt, siis oleks näha olnud kuskil viiekümne meetri peal tihedalt üksteise kõrvale kokku pakitud rattaid,” ütles klubi esindaja, kes kinnitas, et ratturid parkisid oma jalgrattaid nii nagu neid juhendati.TS Laevad juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul on valdav osa jalgrattaid tõesti fotolt välja jäänud. Suur osa rattureid paigutas oma rattad tihedamalt kui need, mis pildil näha. Põhjus, miks osa autosid laevast maha jäeti, seisnes selles, et kõik jalgratturid ei jõudnud oma rattaid piisavalt kiiresti parkida.“Jalgrataste liikumiskiirus on paraku aeglasem kui sõidukitel ning viimaste jalgrataste laevale parkimine võttis kauem aega, kui tavapärane laeva laadimine. Laeva väljumise ajaks ei olnud kõik ratturid jõudnud end veel parkida, kuid seda ei olnud võimalik ootama jääda,” selgitas Metsla, kelle sõnul ei vabanda see küll tekkinud olukorda.“Palume vabandust reisijatelt, kes sellele reisile ei mahtunud. Mõistame tekkinud pahameelt ja teeme sellest järeldused, kuidas edaspidi sarnast olukorda vältida,” ütles Metsla.Rattamatkaklubi esindaja Aivar Hannolainen ütles, et laeva­firmaga sujus koostöö tegelikult hästi. “Olime enda reisist juba mitu kuud ette teada andnud ja mina isiklikult neid väga süüdistada ei tahagi,” rääkis Hannolainen.Nii suurt hulka jalgrattaid korraga parvlaeval just tihti ei sõida. “See on nagu mingisugune haruldane loodusõnnetus ja hea, et see ainult nelja auto mahajäämisega lõppes,” lisas Hannolainen. Veel kirjutas ta sotsiaalmeedias, et ratta­klubilased on järgmisel korral rataste parkimisel juba targemad: “Teame, et peame lihtsalt kiiremini oma rattad üksteise kõrvale laduma.”

DEMI KRUUSMANN