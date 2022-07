Seaduste seadus

Kuu aega kestnud koalitsioonikõnelused on lõpusirgel ja peagi avalikustatakse koalitsioonileping, mille täisteksti osapooled veel lihvivad.

Selle “püha paberi” hinna on praegune, aga ilmselt ka järgmine peaminister Kaja Kallas juba välja öelnud, 267–290 miljonit eurot. Ons see nüüd odavam kui eelmine? Riigi raha ja toetustega laristamine oli ju eelmise koalitsiooni lõpetamise põhjendus.

Avaliku halduse ekspert Külli Taro juhib tähelepanu, et kuigi põhiseadus ütleb, et olulised riigielu küsimused tuleb otsustada seadustega ja seadused peab vastu võtma riigikogu läbipaistva õigusloomeprotsessi käigus, siis praeguseks on kitsas ringis ja juhusliku protsessi käigus paika pandavatest koalitsioonilepingutest saanud justkui seaduste seadus.

Nii muutubki parlament üksnes kummitempliks, mis peab vormistama koalitsiooni-

läbirääkimiste laua taga sõlmitud kokku-

lepped. Ometi ei pruugi koalitsioonileppesse tihti kiiruga kirja saanud mõtted väga targad olla. Vähemalt peaks säilima võimalus, et hiljem tuleb teadmisi ja tarkust juurde, leiab Taro.

Nii pole ohtu, et koalitsioonilepingu puudumisel elu seisma jääks või valitsus tegevusetult istuks. Ja vaidlused saab maha pidada parlamendis, nii nagu demokraatlikule õigus-

riigile kohane.

12. juuli 2022