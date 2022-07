Sadamabasseinist väljatõstetud muda veetakse karjääri

Kalana jahisadama ehitustööde käigus basseini kõrvale kerkinud mudamäed sinna ei jää, töövõtja Tariston AS veab need kümnekonna kilomeetri kaugusele Suurepsi karjääri.Peale seda kui ehitaja sai keskkonnaametist kätte kaeviseloa, algas basseini kaldale tõstetud pinnase teisaldamine sadamaalalt Suurepsi karjääri, rääkis sihtasutuse Hiiumaa Sadamad juht Liina Härm teisipäeval.“Märga pinnast ei oleks saanud nagunii varem vedada,” ütles AS Taristoni töödejuht Aivar Tammeveski. Ta selgitas, et väljatõstetud materjal pidi nõrguma ja tahkuma ning seetõttu oli vaja jätta piisav ajavahemik ajutise ladestamise ja objektilt teisaldamise vahele. Kaeviseloa taotlemiseks kulunud aeg Tammeveski sõnul ehitustööde kestust ei mõjuta ja tööde valmimistähtaega ei muuda. Sihtasutuse juht ütles, et tellijana huvitab neid ettenähtud töö lõpetamine novembri lõpuks. “See, millisel nädalal milliseid töid ehitaja teeb või kas tuleb tööde järjekorda korrigeerida, sõltub ehitamise tegelikust käigust. Vajadusel muudetakse ka kokkulepitud graafikut,” suhtus ta asjade seisu rahulikult.Osa nõrgunud pinnasest jääb Härmi sõnul ka krundile. Seda kasutatakse näiteks teeninduskai täiteks ja tõstetakse natuke ka maapinda kaldakindlustuse taga. “Mis on parem kraam, see jääb täiteks ja mis on kehvem ja savikam, see läheb karjääri,” täpsustas ta.“Iga objekt on erinev,” nentis Härm ja tõi võrdluse Sõru jahisadama süvendamisest, kus basseinist ja kanalist väljatõstetud pinnast veeti samuti autodega, kuid kuna see toimus sadamaalal ja ühe kinnistu piires, siis seal eraldi luba teisaldamiseks vaja ei läinud.Süvendustööd Kalana jahisadamas toimuvad kahes osas. Basseini süvendamiseks suleti esmalt basseiniala, pumbati see tühjaks ning seejärel tõsteti põhjas olev pinnas maa peale ja teisaldatakse sealt karjääri. Teises etapis, sadama faarvaatri ehk laevatee süvendamisel kaadatakse osa väljakaevatavast pinnasest merre, selleks ettenähtud sobivale alale. Nii on Härmi sõnul plaanis teha vähemalt laevatee kaugema lõigu puhul.

KATI KUKK