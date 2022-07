Poebuss liigub iga ilmaga

Kadri Taperson

Kadri Taperson

Valgul on tavaliselt laupäeva keskpäeval punt inimesi Rändpoodi ootamas, aga seekord ainult üks vanaema kahe lapselapsega. Oli natuke murelik, kas poebuss ikka tuleb, sest tema toidukott sõltubki puhkuse ajal liikuvast poest – tuli koos vanaisaga suvitama, autod jäid linna ja poodi praegu ei saagi. Buss muidugi tuli ja peale seda sai minna Valgu Seltsi­maja mitmepäevakohvikusse lõunat sööma. Vanemad inimesed on neis Hiiumaa kohtades, kus poodi pole ja ühistransport hästi ei liigu, kindlasti Rändpoe püsiklientideks.

Jälgi saabumist reaalajas

Värske Hiiumaa Selveri juhataja Mihkel Singi, kes praegu ka ajutiselt Poebussi rooli keerab, ütles, et nende tuleku järgi päris kella õigeks panna ei saa, aga Selveri kodulehelt (https://www.selver.ee/kauplused/hiiumaa-randpood) leitav graafik kehtib ja samas leiab ka lingi, kust saab poebussi asukohta reaalajas jälgida. “Päris 100% reaalajas see leht küll ei toimi, ikka mõned sekundid jääb maha, aga alati saab muidugi ka bussitelefonile helistada ja küsida, kus me parajasti oleme.”

Poebussi põhimeeskonnas on veel neli inimest, Helle Allik, Tiia Pajo, Kaili Holtsmann ja Valdi Samm. Telefoni vastuvõtmine ja kaustikusse klientide soovide kandmine on nende töö juures päris tavaline, sest inimesed helistavad ja ütlevad, mis neil parajasti vaja on. “Täna näiteks oli palju vetsupaberi tellimusi, sest sellel oli soodushind ja Selveri reklaamilehes kirjas. “Aga mõni ütleb oma soovid ostmas käies juba järgmiseks nädalaks ette.”, räägib Tiia. Kaua poebussil töötanud meeskond teab minu hinnangul küll püsiklientide soove juba peast ja tuletab vahel meeldegi, kui mõni asi ostmata ununeb.

Meeskonna sõnul ostetakse kõike, aga kõige rohkem põhiasju: Leiba, saia, vorsti, piima, õlut ja ka viina. Viina kulub ühel bussiringil teistest oluliselt rohkem, aga millisel just, kuulub Hiiumaa hästihoitud saladuste hulka. Ilmselt on siin loomakaitsja jaoks õige hetk salapäraselt kogu eelmist ja praegustki meeskonda südamest tänada. Nimelt ei oleks ilma poebussita Hiiumaa loomakaitse aastatel 2006-2016 üldse eriti hästi toiminud. Oluline vahe toonase bussi­omanikuga on muidugi see, et praegu kehtib Rändpoes Partnerkaart ja hinnadki on samad, mis Selveri poes.

Suvitajatele vaatamisväärsus

Suvitajad, keda ei tohi muidugi suve­hiidlastega segi ajada, käivad poebussi vaatamas nagu vaatamisväärsust, ostavad seda, mis näppu juhtub – eelkõige muidugi jäätist. Mõnel palaval päeval läheb kaupa nii palju, et kuigi pood hommikul võimalikult täis pakitakse, on riiulid õhtuks ikkagi tühjad ja jäätis on kindlasti otsas. Kõige suurema käibe teeb buss kindlasti Kõpu ringil, sest seal ju poodi polegi. Tavaliselt kestab seal suurem ostmine augusti lõpuni, aga eks tänavu paistab – Kõpu elanikkond ju kasvab lausa iga päevaga.

“Kõik, mis liigub, see ka kulub ning vajab hooldust”, lisab Mihkel sellele selgituseks, miks buss vahel liinile ei jõuagi. Harva on juhtunud ka seda, et tehniline probleem avastatakse alles hommikul enne väljasõitu ja kui selle likvideerimiseks kulub kaua aega, siis paratamatult jääb sel päeval ringile minemata. Siinkohal on püsiklientide teavitamisel abiks Helle, Tiia ja Kaili, kes järgemööda neid läbi helistavad ja teada annavad, et tee äärde ootama ei tasu minna.



Otsitakse uut bussijuhti

“Väga suurt peavalu valmistavad meile järjest soojemaks muutuvad suvekuud. Palavate päevadega ei suuda bussi külmasüsteem ka täisvõimsusel töötades külmikutes vajalikke temperatuure tagada ning nii juhtubki kurb tõsi­asi, et poole ringipealt tuleb “kodubaasi” ehk Selverisse tagasi pöörduda.” Nii selgub Selveri juhataja jutust veel üks tõsiasi, kuidas kliimamuutused meid kõiki puudutavad.

“Sarnane probleem on teadaolevalt ka Soomes sõitvatel sarnastel poebussidel, kus meiegi buss enne Hiiumaale tulemist ringi vuras.”

“Kirjuta kindlasti, et meil on väga teist bussijuhti vaja Valdile paariliseks”, ütleb Mihkel lõpetuseks ja kiirustab edasi sõitma. Poebuss kuulub Hiiumaa juurde samamoodi nagu Kõpu tuletorn või Suuremõisa loss. Sõidab iga ilmaga ja annab turvalise tunde, et elu saarel ikka toimib.