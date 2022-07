Paluks paanikata

On mõistetav metsandusettevõtjate mure, mis saab juhul kui Hiiumaa rahvuspark tõeks saab. Ahenevad ju nende töö- ja teenimisvõimalused. Põhjendamatu paanikat siiski külvata ei maksa.

“Ma olen ikka eeldanud et Eesti riigis on veel juhtimises mõistust. Kahjuks olen eksinud. Täna [4. juulil – toim] peatati 28 kuuks kõik Hiiumaa riigimetsa metsateatised. Ilma igasuguste analüüsideta. Kas keegi selle eest ka vastutuse võtab?” kirjutas ja küsis metsakonsulent ja Hiiumaa metsaseltsi juhatuse liige Aira Toss ühismeedias.

Metsafirma OÜ HMPK juhatuse liige Andres Ilumets teatas samas keskkonnas, et tema elutööle on sellega sisuliselt kriips peale tõmmatud.

Hiiu Lehele rääkis ta, et kuna Hiiumaal tema harvesteridele ja metsameestele enam tööd pole, tuleb tal lepingupartneri, RMK soovil oma mehed ja -masinad Saaremaale viia.

Keskkonnaministeeriumist teatati, et tühistamisele läheb kaheksa lageraie teatist ja üks harvendusraie teatis, peatatud aga pole veel ühtegi. Enne 8. juunit esitatud teatised võib RMK realiseerida. Peatamist 28 kuuks kaalub keskkonnaamet aga alles peale tänast, 8. juulit rahvuspargi ettepanekualale esitatud RMK metsateatiste puhul. Ja sealgi vaid lageraiete puhul. Harvendusraiet, kui seda tehakse piiranguvööndis, keskkonnaamet ei keela.

Äkki siis ootaks ja vaataks, mis saab enne kui hädakisasaag käima tõmmata?

8. juuli 2022