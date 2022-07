Osavallavanem Liisa Randmaa läheb koolitööle tagasi

Pool aastat Kärdla osavalda juhtinud Liisa Randmaa läheb augustist tagasi kooli, seekord Kärdla kooli õppejuhiks.Liisa Randmaa viimane tööpäev osavalla vanema ametis oli reedel. Randmaa sõnul oli osavallavanema ametikoht tema jaoks kahtlemata välja­kutsetest tulvil. Samas ei kahetse ta hetkekski, et ameti vastu võttis.“Olen selle ajaga õppinud ilmselt rohkemgi kui kahe aastaga magistriõppes,” ütles ta. “Tööde tempo ja tegemiste varieeruvus Kärdla osavallavanema ametikohal on suur ja kursis tuleb olla väga paljude teemavaldkondadega.”Ametist lahkuv osavalla­vanem soovis oma järglasele head pingetaluvust, koostööoskust ja julget pealehakkamist. “Kärdla osavallas töötavad väga tublid ja töökad inimesed, kes on suure hingega ning neid võib alati usaldada,” lisas ta.Senitehtust tõi Randmaa esile, et algust tehti Sadama tänava projekteerimise riigihanke sisu ja ideede loomisega, samuti oodatakse Põllu tänava jalgratta- ja jalgtee ehituspakkumisi, tähtaeg on 28. juuli.Oli ka paar meeldejäävat juhtumit, mille lahendamiseks tuli kogukonda kaasata. Üks märtsis kui vald vajas kiiresti abi seni tühjana seisnud sotsiaalkorteri renoveerimisel Ukraina sõjapõgenike jaoks. Teine juunis, kui linna jaanitulepeo hommikul avastati, et keegi oli peoks ehitatud lõkke päev varem põlema pannud. Randmaa tänas kõiki, kes tulid appi Kärdla jaanilõket uuesti üles ehitama ja remontima korterit, kus praegu elab viieliikmeline sõjapõgenike perekond.“Karjääri muudan eelkõige seetõttu, et õppealajuhataja ametikoht on aastaid olnud minu tulevikuplaanides – olen ka varem sellele kohale kandideerinud, aga toona ei osutunud valituks,” rääkis Randmaa.Kärdla kooli direktor Margit Kagadze sõnul osutus ta valituks, kuna tunneb haridus­maastikku ja tal on suur soov panustada Kärdla kooli tulevikku.“Liisa on varasemalt töötanud üle kümne aasta õpetajana, lisaks täitnud huvijuhi ja klassijuhataja ülesandeid. Juhtimispädevusi on ta saanud juurde ettevõtlusest ja Kärdla osavallavanema ameti­kohalt,” loetles Kagadze plusse. “Usun, et Liisa senised töökogemused, kiire õppimisvõime ja hea suhtlemisoskus tulevad kasuks ka õppejuhina töötades ning pikka sisse­elamisperioodi ei ole vaja.”Kagadze sõnul on õppejuhil koolis võtmetähtsus: “Võiks isegi öelda, et õppejuht on kooli selgroog, sest tema vastutus­alas on õppe-ja kasvatustöö – kooli peaülesanne.Enne elukutsevahetust õpetas Liisa Randmaa Hiiumaa gümnaasiumis matemaatikat, aga on töötanud ka Kärdlapõhikoolis majanduse- ja matemaatikaõpetaja ning huvijuhina.Mullu detsembris esitas Reformierakonna Hiiumaa piirkonna ta Kärdla osavalla vanema kandidaadiks ja osutus valituks.Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles, et koalitsioonis on kokku lepitud, et igal osapoolel on õigus nimetada kandidaate nimetavatele ameti­kohtadele.“Me ei ole küll ühtegi ametikohta lõpuni ühegi osapoolega sidunud, kuna elu võib teha korrektuure ja on mõistlik olla paindlik,” lisas vallavanem.Seni on Kärdla osavalla juhiks uut inimest otsinud eelkõige Reformierakond, kel vallavanema andmetel ei ole seni õnnestunud sobivat kandidaati leida.“Näeme vaeva, et see siiski lähipäevil lahenduse saaks, kuna eelkõige Kärdla osavalla jaoks on vaja, et koht pikalt tühjaks ei jääks,” ütles Tasuja.Reformierakonna Hiiumaa piirkonna esimehe Aivar Viidiku sõnul on ka seekord nii, et nemad esitavad uue kandidaadi. “Otsime veel,” ütles ta.Vallavanem lisas, et tal on praeguse osavallavanema lahkumisest kahju. “Liisa on väga põhjalik ja süveneb teemade juures detailideni. Oleme selles suhtes sarnased, et nõuame iseendalt palju,” märkis Tasuja. “Arvan, et ta jõudis selle poolaasta jooksul Kärdla, aga ka valla toimimist puudutavad teemad päris hästi endale selgeks teha – Liisa andis väärt panuse valla­valitsuse tiimi.”Veel ütles vallavanem, et teisalt on tal hea meel, kuna Hiiumaa haridus sellest otsusest kindlasti võidab.