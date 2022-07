Oruskoop

Jäär

Igatsed midagi erilist, aga paradiisilinnulilli ega koolibrisid Hiiumaal lihtsalt ei leidu! Kuskil maailma nurgas on need täiesti tavalised. Erilised on kauge kandi inimestel hoopis nõmmliivatee ja sääsed. Vaata sel nädalal oma elu kui turist ja leiad küllaga erilist!

Sõnn

Harid oma aiakest, aga ikka õnnestub metssigadel kuidagi sinna pääseda ja tulbisibulad nahka pista! Mis nendega küll peale hakata? Viisakalt rääkida või kurjalt sõimata? Ehitada enda ümber läbitungimatu tara ja kriitikat lihtsalt mitte läbi lasta? Viimast püüa vältida.

Kaksikud

Tunned, kuidas väsimus hakkab võimust võtma. Aga väsimus millest? Suvest ei tohi veel villand saada, sest selle teine pool on veel ees! Hea oleks sel nädalal leida hetki iseendale – mine jaluta ja söö hästi külma jäätist, mõtle talvele, küll siis ka suveväsimus sääred teeb!

Vähk

Igasugu mõtted hakkavad sel nädalal külge kui puugid pärast jalutuskäiku õues. Kontrolli õhtuti üle oma meel ega ometi mõni mõtte-puuk pole päeva jooksul külge hakanud! Kui märkad rumalaid mõtteid – püüa nad kinni, uputa või põleta need mõttes kui päris puugid.

Lõvi

Uskumatu, aga tunned suurt rahulolu. Tuulevaikus. Ükski puuleht ei kahise, laineid lihtsalt ei olegi! Naudi seda kogu täiega! Tead ju, et selline vaikus on normaalne ainult enne suurt tormi. Talleta see rahulolu endasse, nii on kõik eesolevad tormid palju talutavamad.

Neitsi

Mida sa ka ette ei võta, kõik laabub! Tundub ülimalt kahtlane. See on ikka nii, et kui on liiga hea, siis tunned juba tuleviku ees hirmu, sest ega hea saa kesta igavesti! Seekord on aga praamile, millele jõudmise lootus oli juba kadunud, peale veeremise tunne kogu nädala.

Kaalud

Unistad maasikatest, aga maasikate aeg on peagi läbi! Nüüd algab aeg pugida vaarikaid, mis vihmaste ilmade värskuse endasse kogunud. Ei saa tahta seda, mis juba möödas! Muidugi võid süüa maasikamoosi, keegi ei keela. Aga vaarikad on värskemad. Ära klammerdu moosi!

Skorpion

Tahaksid olla vaba kui merikotkas, vaba kui kajakas. Vaata neid – mis vabadusest siin juttu saab olla? Aina püüa kala ja toida poegi! Oled lihtsalt kohustuste koorma all katkemas ja seepärast tunned nendega sarnasust. Kui jagad oma kohustusi, saad olla ka natukene vabam.

Ambur

Tundub, et kõik aina kordub: suvi, meri, festivalide melu. Probleem on sinu suhtumises aega – tegelikult on suvi üks silmapilk ja järgmisel hetkel aja juba kummikud jalga, et metsa seenele ja pohlale minna, sest sügis on käes! Väärtusta häid suvehetki rohkem.

Kaljukits

Kõik ümberringi aina targutavad – tundub, et ainus, kes ei oska elada, oled sina. Löö oma selg sirgu nagu Kõpu tuletorn ja plingi uhkelt omas taktis. Küllap näed ju isegi, et targutajad on enamasti ebakindlad, ja sinu plink-plink on varsti hoopis neile maamärgiks.

Veevalaja

See nädal toob nii palju huumorit endaga kaasa, et elu on justkui ise üks suur hiiu nali. Väga hea, naera kaasa! Vahel kipub nii olema, et elu on naljakas, aga elu ei naera sinu üle, vaid ikka sinuga koos. Muide, naeru­vitamiin on eluks vajalikumgi kui muud vitamiinid kokku.

Kalad

Elu on täiuslik. Isegi, kui leiad vigu, vaata terasemalt – su elu on täiuslik! Tõmba sõõrmetesse adru ja männi­metsa lõhna, kuulata ritsikaid, pista suhu mustikas. Jah, on küll üht-teist, mis võiks parem olla, aga laias plaanis ei ole midagi viga. Jäta see hetk meelde!