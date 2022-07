Orjakus Kassari Kultuurinelja- päevade üheksas hooaeg

Kristel Algvere

Nagu mina ja ka kõik lehe­lugejad sel nädalal (taas)õppisime, on Kassari ja Orjaku kaks täiesti ise kohta, kuigi asuvad ühel saarel. Siiski on Orjaku külamaja perenaine Margit Kääramees juba üheksandat hooaega Kassari Kultuurineljapäevi vedanud, korraldades ise sündmusi just Orjakus. Ise nimetab ta ennast müüdimurdjaks, kes väsimatult tahab tervele Kassari saarele ja selle külalistele suvehooajal midagi huvitavat pakkuda. Muidugi teab ka Margit, et Kassari ja Orjaku vahel on omad nüansid, mida igal juhul peab silmas pidama – aga ta teab ka, et koostöös peitub jõud. Südikas Margit lükkas omal ajal käima siiani toimuva Hiiumaa käsitöö- ja omatoodangulaada Kärdlas ja ka kunagise Puulaevade peo Sõrul.

Orjaku uued külamaja hooned meeldisid mulle esimesest pilgust. Nende planeerimisega tehti algust kogukonna ja valla koostöös juba 2009. aastal ja tänaseks on valminud infomaja, kontserdi- ja näitusemaja ehk saalimaja ning saunamaja. Viimane on küll külaseltsi projekti järgi tehtud, kuid selle ehitas juba vald ja seda haldab SA Hiiumaa Sadamad. Tänaseks on taamale ehitatud ka neli (kahekaupa paaris) võrgukuuri, mis on samas stiilis suurte majadega.

Maastikku väga hästi sobituv ja huvitava väljanägemisega külamaja-info­punkt, mille alumiselt korruselt saab osta meeneid, jäätist ja kohvi – kontsertide päevadel ka maitsvat kooki, üllatab igal suvel. See oli esimene kolmest kõrvuti seisvast suurest hoonest, mis Orjaku külaseltsi projektiga valmis sai. Ülemisel korrusel asub majesteetliku vaatega kaugtöökontor.

Muuhulgas ka madrused

Suviti töötab infomaja igapäevaselt. Lisaks Margitile on sel suvel tööl kolm tublit suveabilist inimest: Maigi Taelma, Grete-Kai Saar ja Eduard Transtok. Küsisin viimati nimetatult, kuidas talle selline suvetöö meeldib, vastus: muidugi hästi! Lisaks klienditeenindamisele kuulub eriti huvitavate tööülesannete hulka ka aluste sadamasse juhtimine ja inimestele info jagamine.

„Me ei ole lihtsalt kogukonna külamaja, vaid avalike vahenditega ehitatud majad on avalikus kasutuses kõigile, kes seda soovivad. Lisaks oleme koostööpartneriteks Käina osavallale kultuurisündmuste korraldamise ja Suvi Kassaris info koondamise-levitamise osas ning teist hooaega SA-le Hiiumaa Sadamad sadamamadruse teenust pakkudes,” täpsustas Margit Kääramees ja on tänulik koostööpartneritele igasuguse toetuse eest. Igal juhul saabuski minu Orjakus viibimise ajal sadamasse üks Saksamaalt tulnud purjekas, mida Eduard tõsisel ilmel kaile vastu võtma läks. Ka Margit haaras kohe binokli järele ja vaatas, mis alusega õieti tegu võiks olla. See tekitas minuski rõõmsat elevust – Orjaku on oma asukoha tõttu ikkagi väga eriline. Kes mäletab veel aega, kui Triiki sõitis praam just nimelt Orjakust ja mitte Sõrult? Nüüd on sadamas uhked purjekad ja neid seal vees vaadata on tõeliselt mõnus – südasuvel kiiskab meri nii nagu oleks Orjaku mõni Vahemere sadam …

Selle mõtte peale hüppas naabermaja, restorani iiUmekk omanike kass Triibu akna all olevalt laualt väikse mütsuga alla ja sättis end infomaja ukseava päikselaiku istuma. Talle pole väga palju vaja, sooja kohta, armastavat peret, aga meile, inimestele on ikka vaja vahepeal ka kohvi ja kontserte – neid saab ka sel suvel Orjakust. Juba esines Kassari Kultuurineljapäevade raames flöödi ja akordioni Duo Hoog, aga ees ootavad veel suurepäraste Kukerpillide, Dagö ja Kõrsikute (kaasa lööb ka Saara Pius) kontserdid. Hingele pakub elamust veel näitusemajas avatud Tea Martini akvarellide ja graafika näitus „Kodused lood“.

Alo Kõrve ja Helena Merzin-Tamm Orjaku lavalaudadel

Esimest korda on sel suvel Orjakus ka professionaalne teater. Nimelt sõitis ühel kenal päeval külamaja juurde mootorrattur, kes uuris parajasti lillepeenraid hooajaks valmis sättinud Margitilt, kellega võiks seal teatrist rääkida. Selgus, et küsijaks oli Alo Kõrve, kes toobki kolmel õhtul teatri Orjakusse. 11.–13. juulil algusega kell 20 tuleb lavale Elina Purde lavastatud näidend „Kuuvalgus pärast keskööd“, osades Helena Merzin-Tamm ja Alo Kõrve ise.

Muidugi on Orjakus lisaks Kultuurineljapäevadele ja teatrile ka tavalisemaid asju, peetakse pulmi, sünnipäevi, koolikokkutulekuid … Orjaku külamaja saal on mõeldud kõigile. Ka SA Hiiumaa Sadamate hallatud saunamajas pakutavaid teenuseid saab tegelikult kasutada igaüks, kui ainult küsida.

Lõpuks hoiab Margit värskena ka veebilehte suvikassaris.ee, mis hõlmab endas suvel nii Orjakus kui ka kogu Kassaris toimuvat. Tema sõnul on koostöö ikkagi väga oluline, selle nimel jätkab ta pingutamist ja tänab südamest kõiki kaasteelisi. Sära tema silmis näitab ka, et see tasub end ära!