Ohtlik ristmik

Kuigi Kärdlas on hulk päris kehva nähtavusega ristmikke, tundub kõige ohtlikum olevat nn bussijaama ristmik, kus nähtavus vastupidi, päris hea. Kolmapäeval juhtus seal jälle liiklusõnnetus, milleks kaks autot kokku põrkasid.

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et peateel liikunud sõiduautole Subaru sõitis kõrvalteelt küljelt sisse sõiduauto Audi. Liiklusõnnetuses osalenud sõidukites oli kummaski ka üks kaasreisija. Subarus kaassõitjana viibinud naine toimetati Hiiumaa haiglasse vigastuste kontrolliks ja pärast läbivaatust lasti koju.

Raudsepp ütles, et mõlema sõiduki juhid olid kained ja omasid vastava kategooria juhtimisõigust. Sõidukite kahju tekkimise osas said juhid kokkuleppele ja pöörduvad kindlustusse.

Politsei sai häirekeskuselt teate, et Kärdlas, Kalda ja Sadama tn ristmikul on toimunud liiklusõnnetus, kahe sõiduki kokkupõrge, kell pool üks päeval.

PPA andmetel on sel ristmikul toimunud liiklusõnnetusi ka varasematel aastatel. “Peaaegu igal aastal reageerime ühele või kahele samalaadsele õnnetusele sellel ristmikul,” nentis Raudsepp. Tegemist on ristmikuga, kus toimuvate õnnetuste põhjuseks on tihti olnud peateel Keskväljaku suunas liikuva sõiduki mitte-

märkamine, selgitas ta.

HARDA ROOSNA