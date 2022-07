Muhu Väina regati võitis jahtklubi Dago jaht Olympic

Janis Spurdzins

Laupäeval lõppenud 65. Muhu Väina regati avamerepurjetamises võitis suurimate jahtide ORC I klassis jahtklubi Dago Olympic kapten Tiit Vihuli juhtimisel.JK Dago klubiülem Kai Kallas ütles, et kogu klubi on Olympicu saavutuse üle väga uhke. “Me tunneme suurt rõõmu, et sellisele väikesele jahtklubile nii suured võidud tulevad. Oleme väga arvestatav konkurent suurtele Eesti klubidele,” rääkis Kallas. “Isegi neil, kes meie aluste seast poodiumile ei mahtunud, tunnevad Olympicu üle uhkust ja rõõm on meil meeskonna üle ühine.”Kallase sõnul on nii olulise regati võit suur motivatsioon ka klubi teistele liikmetele: “See on meie noortele purjetajatele hea eeskuju, et tõsist tööd tehes võivad ka nemad tulevikus erinevatel poodiumitel seista.”Olympic võitis seitsmest etapist koosnenud regatil kolm etappi: Kihnu ringi, Kihnu-Pärnu etapi ja Pärnu ringi. Lõpparvestuses edestas Olympic teisele kohale jäänud Kalevi JK alust Shadow vaid kuue punktiga.ETV spordiuudistele antud intervjuus ütles Olympicu kapten Tiit Vihul, et kõige keerulisem oli meeskonna jaoks esimene ehk Haapsalu-Kõiguste etapp, sest tuul oli vaikne. “Kui tuul puhub, siis me enam-vähem saame edukalt hakkama,” ütles Vihul. Antud etapp jäigi Olympicu jaoks kõige kehvemaks – purjetati seitsmendale kohale. Eelviimases etapis, Pärnu lühirajal jäi Olympic rahuldavale kolmandale kohale, kuigi kapteni sõnul tehti palju vigu. “Aga kui üldvõit tuli, siis järelikult me nagu kõige kehvemad ei ole. Meeskond on meil väga tubli,” rääkis Olympicu kapten Vihul spordiuudistes.Olympic on Muhu Väina võitnud nüüdseks kolmel korral: 2015., 2019. ja 2022. aastal. Esimest korda oli Olympic võistlustules üheksa aastat tagasi ning siis tuli meeskond regatil kolmandaks.Mulluse Muhu väina regati võitja Matilda 4 kapten Juss Ojala meeskonnaga pardal jäi ORC I klassi arvestuses neljandaks.Ülejäänud võistlusklassides olid JK Dago alustest edukaim Folkbootide arvestuses võistelnud Bacchus, mis sai kapten Olev Oolupi juhtimisel medali­väärilise teise koha. Folkbootide üld­arvestuses võitis Kalevi jahtklubi W-LIND, mille kapten Tiit Riisalo.ORC III klassis tuli kapten Rauno Pielbergi meeskond jahiga Celia neljandaks, 12. kohal oli Windwalker, mille kapten Taavi Sepp ja 16. kohale jäi Valentina, kapten Jorgen Kuivonen.ORC IV klassi jahtide seas oli Merilane kapten Reigo Pajula juhtimisel seitsmes.ORC II klassis oli JK Dago alus Kira kapten Tauno Telviku juhtimisel lõpparvestuses 15. kohal.

DEMI KRUUSMANN

