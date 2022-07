Miks me armastame Baabasid?

Kaja Hiis-Rinne

PIRET EESMAA

Baabade avamise uudist oodatakse Kärdla linnas sama palju, kui … Ma ei tea. Seda, millal meri soojaks läheb! See on sama kindel suve alguse märk. Enda tutvustuseks kirjutavad nad nii: “Baabad koondavad endas kahte õde, samuti hulga häid mõtteid ja kasulikke näpunäiteid. Baabad tegelevad käsitöö ja kokandusega ning laste töötubade korraldamisega, muu hulgas renoveerivad Kärdlas Kalevivabriku aegset meistrite elamut, et seal siis mõnusat kohvikut ja poodi pidada. Töötubade ja poepidamise tulu läheb Vabrikuväljaku maja ülalpidamiskulude katteks ja renoveerimiseks.”

Mis see on, mis meid nende juures nii võlub?

See asukoht. See meie Kärdla “vanalinn”, mida tegelikult olemas ei ole, aga kui oleks, siis oleks see seal. Lisaks on enamik üle-kolmekümneaastastest kohalikest siin ka Rudolf Tobiase nimelise muusikakooli pinki nühkinud.

See hing. Vana parkett ja puukütteahjud. Sa saad aru, et kõik on vana, aga samas on kõik uus ja ilus ka, sest oskajad inimesed on vanale uue elu sisse puhunud. See on boheemlaslik ja hubane koht. Kusjuures, äärmiselt lapsesõbralik. Lähed näiteks ise kohvikusse, beebi jätad vankrisse õue magama, suurema lapse lased lastenurka lahti ja vaatad, kas pärast kätte saad.

See toit. Menüü ei ole pikk, aga meisterlik. Näha on, et aastate jooksul on peakokk omandanud filigraanselt piruka-, besee- ja supivalmistamise kunsti. Ja et nad teavad, mis neile maitseb ja just seda pakuvad ka klientidele. Muuseas. Leti peal on alati ootamas ka kerge mull ja valge vein. Ilusti külma ämbri sees.

See pood. Kõht täis, tuju hea, sammud Baaba poodi sea. Jaa. Ma ei hakkagi ette ütlema, mida seal müüakse, sest ma ei taha üllatust ära rikkuda. Endale ja sõbrale, kõigile. Juubeliks ja katsikuks. Muidu moodsaks olekuks.

See järjekindlus. Et kuigi vaid suviti, siis ikkagi aasta-aastalt ja lubatud päevadel on nad alati lahti ja selle peale võib kindel olla. Aitäh, et olete ja teete ja ennast meiega jagate!

Baabad on avatud

juunist augustini

esmaspäevast laupäevani 11.00-18.00