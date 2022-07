Merili Tursk: Kui väga tahta ja pingutada, saab olla edukas

HÄLI-HERTA HAAVAPUU

Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud Merili Tursk on ehe näide sellest, et kooli suurusest-väiksusest ei sõltu midagi ja kel huvi õppida, saab kullavääriliseks igal pool.Merili Tursk õppis väikeses Lauka põhikoolis ja lõpetas selle viitega 2019. aastal. Oma uues koolis, Hiiumaa gümnaasiumis, oli ta tänavuse kuuenda lennu üks neljast kuldmedaliga lõpetanust.Värske koolilõpetaja ütles, et kindlasti läheb ta õppima ülikooli, aga erialavalik on olnud keeruline, kuna üht kindlat soovi, kelleks saada tal pole. “Unistasin vahel, et mu amet oleks merega seotud, aga samas huvitas ka lennundus ja paljud muud erialad,” rääkis Merili, kes muide, on juunioride mailmameister… raketimudelismis.“Kuna mul puudub kindel eriala või suund, mida õppima tahaksin minna, otsustasin kandideerida mitmesse kooli,” rääkis Merili. “Õppekavad, millele kandideerisin, on üksteisest päris erinevad ja kindlat valikut ma veel teinud pole.”Praegu ootab ta veel viimaseid vastuseid, millistesse ülikoolidesse ta sisse sai, et siis teha lõplik valik.Gümnaasiumi õppeaja jooksul oli Merilil ja tema klassikaaslastel palju väljakutseid, eelkõige koroonapiirangute tõttu.“Eks päris suure osa gümnaasiumis õppimise ajast olime tegelikult distantsõppel ja seetõttu jäid ära palju toredad kooliga seotud üritused ning klassikaaslastega saime ka vähe koos aega veeta,” ütles Merili.See-eest jääb talle gümnaasiumist meelde ülitore koolipere ja need koosviibimised, mis koos klassikaaslastega korraldada õnnestus. “Nii õpetajad kui ka kaasõpilased olid meil väga toetavad, abivalmid ja mõistvad,” kiitis Merili.Kui ikka väga tahta…Lauka kooli õppealajuhataja ja matemaatikaõpetaja Aave Kark ütles, et Merili oli töökas ja tubli juba nende koolis.Lauka põhikooli ajast on kolm aastat möödas ja Merili tõdes, et paljusid asju tal endal enam meeles polegi, kuid alles on mälestused reisidest. “Käisime tihti õppereisidel Hiiumaad avastamas, aga seiklesime klassikaaslastega ka Slovakkias ja Rootsis. Meenuvad ka mõned lõbusad hetked tundidest ja laulupeol osalemine,” rääkis ta.Reisida on Merili saanud ka tänu oma hobile, mudelismile, millega Andres Laanejõe juhendmaisel alustas juba Lauka koolis.Mudeliklubi juhendaja Andres Laanejõe ütles, et mäletab veel Merili esimest tundi Laukal üheksa aastat tagasi. “Väljas oli külm ja pime sügisene aeg. Poistega ehitasime Lauka käsitöömajas lennukeid. Akna taga piilusid meie tööd, ilmselt väljas aega veetvad tüdrukud. Mõtlesin nad sisse kutsuda, et mis ikka külmetavad. Tulidki. Ja üks nendest oli Merili. Tal õnnestus kõik ja pakkus ka huvi. Nii algas tema tee meie toredas seltskonnas. Võikski öelda, et ta on uudishimulik, töökas, sõbralik, viisakas, täpne.”Visadus viib sihile ja nii tõigi Hiiumaa Mudeliklubi tüdrukute võistkond 2018. aastal Poolast raketimudelistide juunioride MMilt Eestile maailmameistri tiitli. Koos Meriliga olid võistkonnas Johanna Aaslepp ja Siiri Talts, kes samuti lõpetas sel aastal Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga.“Tänu mudeliklubis osalemisele olen kindlasti saanud juurde palju julgust ja teadmisi, saanud avastada erinevaid riike ja uusi tuttavaid üle maailma,” on Merili tollase üsna juhusliku hobivalikuga rahul.“Nii mudelismi kui ka kooli puhul olen mõistnud, et kui midagi väga tahta ja selle nimel pingutada, on võimalik olla edukas,” ütles Merili. Seda kinnitavad tema sõnul nii koos võistkonnaga saavutatud Euroopa- ja maailmameistritiitel kui koolis saavutatud kuldmedal.Oma tulevikku soovib Merili Tursk kindlasti siduda Hiiumaaga. “Tõenäoliselt lähen siit mõneks ajaks õpingute tõttu eemale, aga võimalik, et ka töötan ja elan veidi aega mujal,” arutles ta. Noorena tahaks ta avastada maailma ja proovida uusi asju, aga mingi hetk on siiski soov tulla tagasi oma kallile kodusaarele. “Minu jaoks on oluline siinne rahulik ja turvaline keskkond, samuti elavad siin minu jaoks olulised inimesed, kelle juurde tahan tagasi tulla.”