Mangu randa ujuma tuleb minna kaarega

Mangu supluskoha külastajaid on aastaid saanud minna ujuma parkimiskohast otse randa viivat liivateed pidi. Nüüd ootab tuttava tee otsas keelumärk tekstiga “eramaa“ ning tulija suunatakse paremat kätt asuvasse mereranna ossa.Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste ütles, et Mangu supelrand asus seni mereni ulatuval eraomandis oleval Mangu kinnistul, mille omanik Vello Simmer seni ligipääsu piiranud pole. Nüüd on oli maaomaniku soov, et eramaal asuva otsetee kaudu randa ei mindaks. “Tegelikult suurem osa sellest Mangu randa viivast teest on eramaal ja eratee maaomanik on lubanud seda kasutada. Küll aga soovis ta, et rannas suunataks tegevus tema maa pealt eemale,” selgitas Rattiste.Kõrgessaare osavald ongi nüüd uues asukohas ja riigimaale sisustanud supluskoha, paigaldatud on rannamööbel – pingid-lauad, riietuskabiinid. Teabetahvlil on kirjas info supluskoha kohta. Natuke on laiendatud eramaal asuvat parklat. See, et ujumispaik on veidi nihutatud, ei tähenda, et mere ääres jalutada ei võiks – kallasrajal saab igaüks rakendada oma igaüheõigust. Laevatatavatel veekogudel on kallasraja laius 10 meetrit, mittelaevatatavatel veekogudel 4 meetrit. Tuleb meeles pidada, et kallasrada on vaid avalike ja avalikuks kasutuseks mõeldud veekogude ääres. Õigusega kallasrajal liikuda kaasnevad ka kohustused, nagu näiteks enda järelt koristada. Seadus mingisuguseid kellaajalisi piiranguid kallasraja kasutamiseks ette ei näe. Ainus piirang ongi see, et tuleb käituda korrektselt. Öisel ajal lärmi teha ei tohi ja maaüksuse omaniku kodurahu häirimine on keelatud.Samas kõrval on samuti mereni ulatuv Kalda kinnistu, mille omanik on viimased neli aastat läheduses asuva Tahkuna puhkeküla pidav OÜ Maximus Consult. Ettevõtte juhatuse liige Virgo Roasto ütles, et nende kinnistu küll piirneb merega, kuid ei ulatu senise harjumuspärase supluskohani ning nende poolt ei ole seatud ühtegi piirangut.

KATRIN KIVIVUORI