Liikumisrõõm rannaliival

Piret Eesmaa

Sport on suurepärane võimalus veeta aega vabas õhus. Eriti tore, kui jooksurada viib asfaldilt kõrvale. Rannajooks on juba puhta eksootika. Just seda saab aga nautida sel nädalavahetusel Luidja rannas, kus toimub lisaks rannavolle turniirile ka Luidja triatlon.Mõlemaid on Kõrgessaare Vaba Aja Keskus ja Viskoosa Spordiklubi korraldanud juba alates aastast 1999. Tegemist on mini-triatloniga, kus ujumist 300 meetrit, rattasõitu viisteist ja lõpetuseks jooksu kolm kilomeetrit. “See on selline mõnus sportlik pingutus, millega saab hakkama iga vähegi sporti harrastav inimene,” ütleb korraldaja Artur Valk. Parimad lõpetavad kuskil 50 minutiga, mis on täpselt paras südametrenn. Ujutakse rannaga paralleelselt meres, seejärel võetakse rattad ja sõidetakse umbes 7,5 kilomeetrit Kõrgessaare poole Jõeranna teeristini ja tagasi ning siis tagasi mere äärde, kus kulgeb jooksudistants kõval rannaliival 1,5 kilomeetrit Paople poole ja tagasi.Registreerumine toimub kohapeal ja kohe pärast viimaste lõpetajate laekumist toimub sealsamas ka autasustamine, kus parimatele on ette nähtud medalid, karikad ja auhinnad.Triatlon algab kell neli Luidja rannas. Osalemine on kõigile tasuta.Enne seda, alates kella 11st toimub sealsamas ka rannavõrkpalli turniir nii mees- kui naiskondadele. “See on tõeline rannavolle turniir, ehtsal rannaliival,” räägib Valk ja Luidja ranna liiv ongi kogemus ja elamus omaette. Osalejaid on tavaliselt olnud kümmekond, viimastel aastatel on väheks jäänud naiskondi, kurdab Valk. Ehk, kui ta midagi loodab, siis seda, et ka naiste rannavolle Hiiumaal jälle hoo sisse saaks.Ent ka see ei ole veel kõik. Pühapäeval toimub Kõrgessaare aleviku välisväljakul (vihma korral spordihoones) tänavakorvpalli turniir. Ka siin toimub registreerimine kohapeal ja otsuse meeskonna kokku panna saab teha täiesti spontaanselt. “Mis pühapäeval teha?” – “Mängime korvpalli!” Miks mitte. Sama turniiri raames toimuvad ka Hiiumaa meistrivõistlused tänavakorvpallis.

Kõrgessaare ootab!