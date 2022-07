Leeder – suvine silmailu ja väekas toiduaine

HELI HAHNDORF

On leedrite õitsemise tipp-aeg. Need imelised, õrnad, valged, pitsilised, mesimagusa lõhnaga õied, suured nagu tõlla­rattad, on sama väekad kui kaunid. Sadu aastaid tagasi istutas Hiiu-Suuremõisa lossi aednik mõisaparki leedri taimed, kuna usuti, et see kaitseb ja hoiab lossi kurjade vaimude, nõidade, pikse ja muu halva eest. Seda on leeder ka hästi teinud. Suuremõisa loss on sajandeid vapralt seisnud ja püsinud.

Valgete õitega must leeder on aga ka võimas ravimtaim. Tema õitest tehtud tee on higistamaajava toimega ning toetab organismi üldist vastupanuvõimet. Leedri­marjad on koguni üks vähestest looduslikest vahenditest, mis aitab gripi­laadsete sümptomite vastu ka siis, kui oled juba haigeks jäänud. Lisaks on leitud, et leedrimarjad aitavad astma, diabeedi, kõrge kolesterooli, kehva nägemise, närvihaiguste, seljavalu ja põletike puhul.

Kuna Hiiumaal Suuremõisa lossi aias kasvab väga väärikas ja ilus leedripuu, isegi mitu, siis on see roog inspiratsiooni saanud just Suuremõisa lossist ja mõisaajast.

Miks puding? Sest vanade mõisaaja magusroogade hulgas on väga rikkalik valik just erinevaid pudinguid. Leeder sellepärast, et olen leedriõie maitsetest vaimustuses. Leedriõitest valmistatud puding on suviselt lillelise maitsenüansiga. Kaerapuiste loob tekstuuri. Viimaseks on taldrikule lennutatud sülemiga söödavaid lilleõisi. Seda ikka selleks, et oleme ju selle lillesülemi kuhjaga ära teeninud. Ja imeliselt sobivad praegu valminud hiiumaised maasikad.