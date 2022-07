Laupäeval laadale!

Kaja Hiis-Rinne

KADRI TAPERSON

Suvine Hiiumaa käsitöö- ja omatoodangulaat on nii traditsiooniline üritus, et selle kohta ei oska esimese küsimise peale keegi midagi eriti öeldagi. Laat nagu laat ikka, toimub igal suvel, ka pandeemia ajal õnnestus korraldada, ja ikka Vabrikuväljakul, seekord 9. juulil algusega kell 10. Samasugune laat toimub jõuludel ka, aga siis tavaliselt Kärdla kultuuri­majas.

Käsitöötegija Ann Hadje ütles, et talle meeldib see laat sellepärast, et osaleda saavad kõik, ei pea olema nimekas meister: “Ma võin sinna oma kohupiimakooki ka müüma minna kui tahan!”

Laat toimub juba 22. korda ja viimasel ajal on seda vedanud Hiiumaa Käsitööselts MTÜ juhataja Nele Eller. Nende maja seisab sealsamas Vabrikuväljakul. Nelel on tuleva laada kohta päris palju rääkida. Nädala alguseks oli osalemise registreerinud juba 50 müüjat, nende hulgas ka mandrilt tulevaid käsitöötegijaid. Kohti on väljakul umbes 100 müüja jaoks. Eks mõned oota veel nädalavahetuse ilmateadet või valmista kiiruga veel uusi tooteid. Omatoodang laada nimes tähendab toidu- ja aiakaupu ning need on laadale alati oodatud. Müüakse nagu ikka – omavalmistatud tekstiili, vaipu, keraamikat, ehteid, seepe jne. Kohale tuleb “Pitsu” ja vigursaagija Maire Põldma ning Hiiumaa Köök ja Pagar, Lepaniidi talu. Kadi Kiiver teeb taimedega lõnga värvimise töötuba ja sealsamas tema telgi kõrval on ka keripuude ja viipsikute näitus. Osalevad ka MTÜ Jääk ja Praak ja Hiiumaa muuseum, mis asub sealsamas Vabrikuväljaku ääres, Õnne Õunap oma keraamikaga, Sven Kokkota sepistega ja kindlasti tuleb ka maitsetaimede müüjaid.

Kohalik armastab laata sama palju

Kohalik tuleb laadale muidugi rohkem mandrikauplejaid otsima, sest Hiiumaise käsitöö saab ta ka käsitöömajast ilma laadata kätte. Aga huviga tullakse vaatama, mida pakutakse, sest eks kingikotid oota täitmist aastaringselt ning kvaliteetset käsitööd võib alati ette valmis osta. Järjest rohkem ostetakse laadal iga aasta toidukaupu. Ka need ju sobivad hästi kingikotti. Üks hea maitseainepurk või käsitööšokolaad teeb tuju heaks igaühel.

Kultuuriprogrammi paneb kokku Ille Savioja Kultuurimajakast ning kell 12 toimub juba 12. korda Hiiumaa seljarõivaste näitus “Hiiu moodi”. Ka siin on osavõtjaid igal aastal järjest rohkem. Tänavu tuleb esitlemisele juba seitse või kaheksa kollektsiooni. Läbi aastate on kasutatud hästi palju erinevaid rahvuslikke mustreid, nt kohalikku küüdutriipu, aga mitte paksu villase kanga peal, vaid õhukese puuvillasena. Moenäitusel osalevad Aet Reha põnevatest kangastest kimonod, mis on kõik juba ette broneeritud ja lähevad pärast etendust otse uute omanike juurde. Kokku on oma kollektsiooni välja pannud üheksa meistrit – on suvekleite, kampsuneid ja muud põnevat.

Muidugi saab laadal süüa ka – toitlustama tuleb Inga Sinimäe kohvikust Kärdla. Traditsiooniks on saanud ka Õnneloos. Igaüks, kes laadale müüma tuleb, annab loosi jaoks mõne oma toote ja nii võibki võita seepi ja raamatuid ja kindaid, või hoopis beebisokke.

Pärandkultuur on hinnas

Nele on ise suur käsitööfänn. Ta koob, heegeldab, tikib ja on ka õmblema hakanud. “Tahaksin tegelikult veel palju muudki ära õppida,” sõnab ta õhinaga. Äsja astus ta Haapsalu Kutseharidus­keskusesse restaureerimist õppima. Lisaoskus leiva lauale toomiseks ei tee kunagi paha. Käsitööoskused, pärandtoit ja isetegemine lähevad keerulistel aegadel järjest rohkem hinda.

Hiiumaal on tänavu suvel palju rahvast ja ikka kuuleb inimesi omavahel arutlemas, kes on päris hiidlane ja kes ei ole. Ehk kellel on siin esivanemad ja kellel mitte. Just mõnusaid jutu­ajamisi ja külauudiseid käib hiidlane laadal lisaks müügikaubale otsimas ja vaatamas. Aegade algusest saati on just need olnud parimad paigad sellise info levimiseks, mida kuskilt mujalt ei saa – tuleb ainult osata otsida.

LAUPÄEVAL, 9. juulil

10.00–15.00

käsitöö- ja omatoodangu laat