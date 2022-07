Lauka küla uus bussipeatus kolib koolile lähemale

Uus peatus on Lauka kooli söökla kõrval ja bussid hakkavad sõitma ümber söökla, et jätkata teekonda Kõpu või Kärdla suunas. Sööklatöötajad sellest muudatusest vaimustuses ei ole.Seni pidid Lauka kooli õpilased, kes liinibussiga kooli tulid, kõndima 130 meetrit nn suure tee äärest bussi­peatusest koolimajani. Mõni bussi­juht tegi lastele peatuse ka söökla juures ning sõitis siis Lauka bussipeatuse juurde reisijaid peale võtma ja tagasipööret tegema.Esialgse ajakava järgi peatub liinibuss alates 1. septembrist kooli söökla kõrval ning õpilased saavad koolimajja ületades sealsamas kõrval oleva ülekäiguraja. Peatuse koht saab olema paigas, kus varasemalt asus pakendijäätmemaja.Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste ütles, et põhjus, miks bussipeatuse asukohta üldse muutma hakati, oli see, et liinibussid ei saanud endises paigas turvaliselt manööverdada.“Põhiline probleem oli see, et need uuemad bussid ja suur buss – nendel pole seal enam ruumi ümber keerata,” selgitas Rattiste. “Koht vana tankla ees, kus need senimaani on ringi keeranud, on osaliselt eramaal ja seal buss lihtsalt enam ei mahu ümber keerama.”Osavallavanem rääkis, et uut ja paremat lahendust, kus bussid ümber pöörata saaks, otsisid nad koostöös valla ühistranspordispetsialisti Piret Sedrikuga ja kooskõlastasid transpordiametiga.Osavallavanema hinnangul on uus asupaik iseenesest turvalisem: “Buss ei peatu enam tee veeres, vaid sõidab peatumisalale sisse ja pärast sõidab ümber maja maanteele,” selgitas ta. “Ka laste jaoks on see turvalisem kui praegune – uues paigas on maanteel kiiruspiirang ja seal on ülekäigurada.”Lauka põhikooli söökla koka Aimi Aromatova arvates see hea mõte ei ole. “Fakt on see, et tolmu hakkab tulema, aga ma saan aru, et minu võitlus sinna ei aita,” ütles Aromatova, et tema jaoks ei ole see hea uudis.Teine mure on tal veel – see, et pakendijäätmemaja Laukalt ära viidi. “Meil tuleb nii palju pakendeid. Kaks korda nädalas tuleb kaup – pappi tekib päris paras virn ja seda kuskile panna pole,” rääkis Aromatova.Tema hinnangul on keerukas minna papikoormaga jäätme­konteinerite uude asupaika Lauka küla korrus­majade lähedal.Rattiste sõnul tegelikult liinibussid väga tihti ei sõida. “Kui me sööklas rääkimas käisime, siis nad jah väljendasid muret, et ei saa akent lahti hoida, et tolm tuleb sisse,” möönis osavallavanem, et on murega kursis.“Liinibussi graafikud on ju teada – selleks ajaks saab aknad kinni panna – ja muul ajal seal liiklust ei ole,” ütles Rattiste.Ka kaeti teelõik ümber maja mustkattega, mistõttu tolmu tekkib oluliselt vähem.Veel muretsesid söökla töötajad, et kui suur buss sõidab akna alt mööda, siis ajab tossu sisse. “Ma ütleks, et mulle ei tundu see väga suure probleemina. Saab ju korraks aknad kinni panna. Lisaks on sööklal olemas sundventilatsioon,” vastas osavallavanem.Muudatuse peamine eesmärk on nii sõitjate kui liiklejate turvalisuse suurendamine. “Kui varasemalt suur buss nii-öelda ukerdas vanas paigas ümber keeramisel, võis see kohati liiklustki takistada,” tõi ta veel ühe näite.Lauka küla elanike jaoks tulid kaks bussipeatust nüüd üksteisele lähemale – uus peatus kooli söökla juures ja teine, Särglepa peatus sellest u 350 meetri kaugusel korrusmajade juures.Hüti ja Kurisu külade poolselt suunalt liinibussiga liikujatele läks teekond Lauka bussipeatusesse 130 meetrit pikemaks.Samas senise kogemuse põhjal on koolilapsi, kes liinibussiga kooli tulevad, rohkem kui ümberkaudsetest küladest liinibussiga liiklejaid.“Omal ajal oli Särglepa bussi­peatus kabeli juures, nüüd siis elamute lähedal, mis on mõistlik,” rääkis Rattiste. Mõistlik ei ole tema sõnul enam see, et Särglepa peatus on kahel suunal ehk siis buss peatub külas kolm korda. Tulevikus võiks tema arvates liinibussil külavahel olla vaid kaks peatust, üks Laukale saabudes, teine külast väljasõidul.