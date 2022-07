Laevareisijatele tutvustati päästeveste

Kärdla politseijaoskond

Seda, et parvlaevad on päästevestidega varustatud, teavad ehk kõik. Päästevesti kätte võtnud ja selga proovinud aga on üsna vähesed laevareisijad. Õnneks pole põhjust olnud. Selleks, et päästevest reisijaile päris võõras poleks, korraldasid politsei- ja piirivalveamet ning OÜ TS Laevad reedel Rohuküla-Heltermaa laevaliinil mereohutuspäeva.Koostöös TS Laevad töötajatega tutvustasid politsei-ametnikud ja vabatahtlikud päeva jooksul parvlaeval Tiiu reisijatele päästeveste ning rääkisid muudel mereohutuse teemadel.Lastega ajasid juttu Lõvi Leo ja Hüljes Ülo. Kärdla politsei-jaoskonna piirkonnapolitseinik Helle-Triin Nisumaa tänas laevafirma töötajaid, kes juba mitmendat korda kutsuvad politseiametnikke rääkima päästevestide tähtsusest.“Tegelikult on päästevesti oluline kanda nii avamerel seilates, kui ka siseveekogudel,” ütles Helle-Triin. “Mereohutuspäeva eesmärk on rääkida erinevatest päästevesti tüüpidest ning õpetada neid õigesti kinnitama ja kandma,” selgitas ta ning avaldas lootust, et omandatu aitab inimestel ennast veekogul turvalisemalt tunda.

