Kuuldused NNG sulgemisest ennatlikud

TÕDEMUS

“Meie artiklites on viidatud, et raiemahu suurendamine on ennekõike RMK kestvuslepingupartnerite huvides. Nende hulka kuulub ka Postimehe ajakirjanikke kallutatud artiklite kirjutamises alusetult kahtlustanud Ragner Lõbu. Pole ime, et talle Postimehes ilmunud metsateemalised artiklid ei meeldi.

Postimees ei kirjuta artikleid selleks, et need kellelegi meeldiksid, vaid selleks, et Eesti elanikud saaksid teada tõde ja selle järgi oma seisukohti ja otsuseid teha. Ajakirjanduse mõju ei hinnata artiklite meeldivuse järgi, vaid selle järgi, kui visalt ja püsivalt tunnustatud ajakirjanikud ühiskondlikult olulist teemat käsitlevad. Postimees jätkab metsateema käsitlemist seni, kuni me tõe välja selgitame.”

Postimehe peatoimetaja PRIIT HÕBEMÄGI.

www.err.ee 30. juuni 2022