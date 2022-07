Kuue kuuga on Eesti inimestelt välja petetud 2,5 miljonit eurot

Selle aasta algusest on kelmid kuue kuuga välja petnud 2,52 miljonit eurot. Pettuseliikide ja maakondade kaupa toodud tabelis, on suurimad summad muidugi Harjumaa järel, Hiiu maakonda aga tabelis polnudki.

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et käesoleva aasta kuue esimese kuuga ei ole Hiiumaal alustatud menetlusi kelmuste või arvutikelmuste paragrahvi järgi. “Tore, kui inimesed on teadlikud ja kelmide ohvriks ei lange. Kui see siiski juhtuma peaks, tuleb kindlasti politseile teada anda, saame asja uurida,” ütles Raudsepp. “Juulis on antud valdkonnas paar asja menetlusse tulnud, nendest saame pikemalt rääkida järgmisel nädalal,” lisas politseijuht.

Kogu Eestis on politseile on teada antud 360 korral, et inimest on petetud või üritatud petta.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juht Vjatšeslav Milenini sõnul on ohvreid arvatavasti rohkemgi, kuna pettusest saadakse aru üldjuhul hiljem. “Iga päev langeb kelmide ohvriks kuni kaks inimest ning kõige rohkem oleme teateid saanud Harju- ja Ida-Virumaa elanike seast. Kelmid helistavad inimestele peamiselt vene keeles,” rääkis Milenin.

Politseile on poole aastaga teatatud 88 korral panga­pettustest, 67 korral on inimesed saanud kõne väidetavalt Google’ist ja 63 juhul on investeeritud ebausaldusväärse platvormi või inimese kaudu. Skeemidest nii öelda lainetena toimuvad ka paki- või saadetisepettused, mille kohta on politseile tulnud teateid 18 korral.

Pea meeles:

PIN-koodid hoia ainult enda teada – keegi ei küsi neid ja neid ei tohi jagada ei panga, Google’i, politsei ega ka lähedasega.

Investeerimisega alusta oma kodupangast. Kasuta interneti­otsingut, et tutvuda platvormiga, kus investeerima asud.

Kui ootad pakki, siis selle kättesaamiseks uuesti tasuma ei pea.

PPA/HIIU LEHT